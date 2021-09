Em ritmo de Bossa Nova contemporânea, Delia Fischer lança primeiro single em italiano

Não fosse a pandemia de Covid-19, Delia Fischer há muito estaria na estrada. Em turnê pelo mundo, apresentaria as novas canções de sua autoria, enquanto estreitava as conexões com o público e com o entorno. Embora em tempos ainda tão difíceis de atravessamentos presenciais, as músicas não suspendem o poder de contornar as geografias. Chegam agora com fôlego restaurado, como tem que ser e permanecer.

Nesta sexta-feira (3), a cantora, compositora e pianista carioca divulga a primeira de uma série de colaborações internacionais, fruto de um desejo de se comunicar com diferentes parcerias. “Como se fosse qui” será lançada na Itália e mundialmente em todas as plataformas digitais.

O single é a versão italiana da canção original “Samba Mínimo” – composta por Fischer e gravada no álbum “Tempo Mínimo”, indicado ao Grammy Latino de 2019. Com a artista, está o cantor, compositor e produtor italiano Tony Canto, e a nova letra no idioma foi concebida por Max de Tomassi. Ao Verso, Delia Fischer explica que o lançamento da canção antevê os encontros presenciais no palco, que devem acontecer no próximo ano.

“Esse planejamento do projeto internacional já estava na minha agenda pré-pandemia. Na verdade, agora eu estou recuperando essa agenda”, diz. Nesse movimento, “Como se fosse qui” instaura o novo velho panorama em ritmo de Bossa Nova contemporânea. Segundo a intérprete, a música é uma bossa e também um samba. “Diria que é uma bossa pós-moderna”.

Faz sentido. Primando por uma letra que saúda a folia carnavalesca dos tempos de outrora, acompanhada por suave melodia e piano – envolvida ainda pelas percussões e loops eletrônicos – a composição deve chegar bem aos ouvidos da audiência, recuperando lembranças, ao mesmo tempo que convocando a um novo compasso. Após o lançamento da música, será possível conferir um vídeo-lírico referente a ela.

Enlace

A parceria entre Fischer e Tony Canto foi resultado de uma ponte promovida por Max de Tomassi. Após um desencontro na Itália em 2019, Delia ganhou uma oportunidade de contato com o cantor e compositor italiano no início de 2020, quando ele esteve no Brasil para gravar um novo disco – este primando pela participação de vários brasileiros.

“Fui convidada a ir falar com ele e com o Max de Tomassi, com quem conversei pedindo para que fizesse a versão em italiano do ‘Samba Mínimo’”, conta. “Então, primeiro foi criada a versão da música – que virou ‘Como se fosse qui’ – e pensamos imediatamente em chamar o Tony, já que ele e Max são amicíssimos, fizeram muitos trabalhos juntos”.

Canto gravou a canção remotamente em seu país natal no início do ano passado, mas só agora a produção foi finalizada, após recente mixagem. Assim, na visão de Delia, este é um trabalho “fresquíssimo”, embora tenha sido planejado há algum tempo, logo que os dois artistas estabeleceram contato.

Legenda: Tony Canto gravou a canção remotamente em seu país natal no início do ano passado, mas só agora a música foi finalizada, após recente mixagem Foto: Divulgação

Questionada se considera interessante o formato single, a carioca é direta: “Ele permite uma viagem profunda em algum assunto de maneira mais rápida. Para artistas feito eu, que gostam de fazer álbuns com um conceito, isso demanda um tempo, uma entrega muito maior, então o single chega como essa oportunidade”, situa.

Otimizando a colaboração de músicos de diferentes países nessa nova safra de produções, Fischer observa o lançamento dos recentes singles como um modo de viajar.

Delia Fischer Cantora, compositora e pianista “Nesse primeiro, estou viajando para a Itália. É como se fosse um lançamento duplo, meu e do Tony Canto. O single atualmente é uma necessidade também, porque as pessoas já estão acostumadas à comunicação dele. Se você falar que tem uma música nova, às vezes é mais fácil para elas ouvirem o single do que o álbum. Hoje em dia, há mais dificuldade de parar e entender um álbum conceitual – que é uma coisa que eu torço muito para que a história se repita e que a gente volte a dar valor ao álbum também”.

Profusão

Tendo lançado um novo disco no último mês de maio – o multifacetado “Hoje”, no qual revisita canções consagradas – Delia Fischer credita ao agora a motivação para toda essa torrente criativa. Nos próximos três meses, ela lançará os outros três singles integrantes desse atual momento, todos em línguas diferentes: além do italiano, espanhol, francês e inglês.

Após “Como se fosse qui”, ganha os ouvidos a ritmada “Los Mismos Sonidos" (“Mesmos Sons”), versão da música original de Delia, com letra e vocais em duo de Leo Minax, cantor e compositor brasileiro radicado na Espanha. Na sequência, chega “Mon Temps” (“Meu Tempo”), versão em francês de Aurélie Tyzsblat também do original de Delia, em duo com a cantora franco-camaronesa Valérie Ékoumè, residente em Paris.

Legenda: "É muito bacana poder falar e cantar em idiomas que vão entrar no coração e no ouvido de pessoas muito longe do Brasil", comemora Delia Fischer Foto: Divulgação

Por fim, é a vez de “Samba Without Summer”, versão de “Samba Sem Verão”, com letras em inglês de Allen Morrison, em que Fischer toca piano e canta em duo com o compositor Marcio Nucci, e conta com solos e arranjos de orquestra do violoncelista norte-americano Eugene Friesen. Esta canção, inclusive, volta ao gênero da Bossa Nova, dessa vez primando por um recorte mais tradicional, aos moldes de Tom Jobim (1927-1994).

“O grande barato desses singles é a comunicação que estou criando com pessoas de muito longe, com as quais não tenho como falar diretamente. Todos os quatro lançamentos têm músicas e letras minhas, versionadas. É muito bacana, nesse mundo de hoje, poder falar e cantar em idiomas que vão entrar no coração e no ouvido de pessoas muito longe do Brasil”, festeja.



Serviço

Lançamento do single “Como se fosse qui”, parceria entre Delia Fischer e Tony Canto

A partir desta sexta-feira (3), em todas as plataformas digitais

