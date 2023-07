Elton John encerra sua carreira e faz seu último show neste sábado (08)

O cantor e compositor britânico Elton John, de 76 anos, fará, neste sábado (8), o seu último show, após 54 anos de carreira fonográfica. O encerramento da "Farewell Yellow Brick Road" - como é chamada sua turnê de despedida que começou em 2018 - acontecerá na Tele 2 Arena, em Estocolmo, capital da Suécia.

A despedida do artista em sua terra natal aconteceu recentemente - no último dia 25 de junho - no Festival de Glastonbury, no Reino Unido. Onde, ironicamente, o cantor nunca tinha se apresentado antes. Já sua última apresentação nos Estados Unidos aconteceu em 20 de novembro do último ano, no Dodger Stadium de Los Angeles.

DESPEDIDA AMERICANA E GRAVAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO

A ocasião se tornou um evento grandioso para John. O artista escolheu o estádio em Los Angeles por ter uma carga simbólica, já que foi no palco do Dodger Stadium que ele se consolidou como nome importante da música internacional.

O show contou com transmissão ao vivo pelo streaming Disney+ e sua despedida em território estadunidense teve participações de Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile.

Além da transmissão, ele fez uma parceria com o streaming para que as imagens registradas fizessem parte do documentário "Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend", que tem sua estreia prevista para este ano.

Mesmo com algumas datas adiadas, em decorrência da pandemia, a "Farewell Yellow Brick Road Tour" se encerra com mais de 300 apresentações ao longo do mundo. Contudo, nenhuma delas no Brasil, onde Elton John fez seus últimos shows em 2017.

Em janeiro, ela bateu o recorde de turnê mais lucrativa da história, tendo arrecadado US$ 817,9 milhões.

CARREIRA GRANDIOSA

Elton Jhon iniciou sua carreira ainda em 1969, com o LP “Empty sky”. Estimativas apontam que ao longo dos anos o britânico vendeu entre 250 e 300 milhões de discos, ficando atrás, somente, de Michael Jackson, Elvis Presley e os Beatles, além de uma fortuna de R$2,6 bilhões.

John deu bastante destaque aos seus sucessos dos anos 1970 em seus últimos shows. Ele costuma abrir as apresentações com “Bennie and the Jets” e segue por números como “Tiny dancer”, “Candle in the wind”, “Philadelfia freedom”, “Don’t let the sun do down on me”, “Your song” e “Goodbye yellow brick road”.

Já nos hits dos anos 1980, ele vem tocando “I guess that’s why they call it the blues” e “I’m still standing”.

APOSENTADORIA

Quando anunciou a Farewell Tour, em 2018, em uma coletiva em Nova York, John disse que estava deixando os palcos definitivamente para cuidar dos filhos - ele é pai de Zachary, de 12 anos, e Elijah, de 10, frutos de seu casamento com o cineasta canadense David Furnish.

Entretanto, na época do anúncio, o compositor disse que gostaria de continuar produzindo, compondo e gravando discos. “Não quero deixar a cena com um gemido, mas com uma grande explosão”, indagou o cantor. “Espero ser criativo até a morte.”