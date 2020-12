Ellen DeGeneres anuncia que está com Covid-19

Ellen DeGeneres anunciou nesta quinta-feira (10) que está com Covid-19. A apresentadora que tem um talk show com seu nome na TV americana disse que recebeu o diagnóstico nesta manhã e está seguindo o tratamento indicado pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.

"Felizmente, estou me sentindo bem neste momento", afirmou. "Todos que tiveram contato próximo comigo foram notificados."

Entre os convidados que estiveram com ela no estúdio gravando entrevistas na semana passada estão o cantor Justin Bieber, o rapper Lil Nas X e os atores Bryan Cranston, Diane Keaton e Alison Brie.

Na publicação que fez nas redes sociais, ela pediu: "Por favor, mantenham-se seguros e saudáveis".

Este não foi um ano fácil para a apresentadora e humorista, que teve sua mansão assaltada em julho e enfrentou diversas acusações de ex-funcionários do "Ellen DeGeneres Show", segundo os quais ela promovia um ambiente tóxico no trabalho. Ela chegou a se desculpar pelo fato.

No momento, o programa está numa pausa por causa das festas de final de ano. Desse modo, por ora não há problemas com o cronograma da atração.

