Eduardo Leite é condenado a pagar R$ 40 mil a Chico Buarque por danos morais

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), a pagar uma indenização de R$ 40 mil ao cantor Chico Buarque. O artista processou o político por danos morais após o governador gaúcho usar imagem do compositor em uma peça publicitária no dia 7 de setembro de 2021.

Segundo informações do O Globo, em celebração à Independência do Brasil, Eduardo Leite usou o nome e a imagem de Chico Buarque para defender que o país "precisa voltar para o centro" e deixar de lado "essa guerra aí de um lado contra o outro", numa crítica à polarização entre direita e esquerda.

No vídeo, excluído da internet, Eduardo Leite cita Chico Buarque junto com o sertanejo Sérgio Reis "Não precisamos pensar todos iguais para sermos todos o mesmo Brasil. Basta aceitar, respeitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros", afirma o governador.

Decisão de Justiça

A juíza responsável pelo caso considerou que Eduardo Leite "extrapolou o limite de seu direito ao usar a imagem e o nome do autor em campanha publicitária", gerando danos morais ao cantor carioca.

De acordo com o advogador João Tancredo, que representa a defesa do artista, quando alguém usa uma obra para um fim que o autor não concorde, isso é uma ofensa ao criador.

"Chico não autoriza o uso de sua obra e de sua imagem para atividades comerciais. E aquilo ali (o vídeo publicado por Eduardo Leite) é uma publicidade, com finalidade eleitoral e que não tem alinhamento nenhum com o pensamento do Chico. Eduardo Leite quis passar a impressão de que o Chico autoriza e concorda com a ideia daquele vídeo. E isso é completamente equivocado, algo grave" finalizou o advogado.

Além do pagamento de R$ 40 mil, a Justiça condena Eduardo Leite a tornar pública a sentença, por meio de suas redes sociais, sob pena de multa. O governador, que não se manifestou sobre o caso, ainda pode recorrer da decisão.