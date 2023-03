Edital de Cultura Tradicional Popular abre inscrições para projetos artísticos em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza lançou nesta quarta-feira (22) o Edital de Cultura Tradicional Popular, que vai selecionar projetos artísticos para compor a programação cultural da Capital. Serão chamados 133 projetos de diversas categorias com apoio financeiro total de R$ 1,3 milhão.

São contemplados Maracatus de Fortaleza, Escolas de Samba, Afoxés, Blocos, Cordões, Quadrilhas Juninas (Adulta e Infantil), Festivais Juninos, Pastoril, Reisado, Bumba Meu Boi, Dramista, Lapinha, Grupos de Projeção, Paixão de Cristo, Artesanato Popular, Culinária Tradicional Cearense, Literatura de Cordel, Violeiros e Repentistas. Também serão atendidos os realizadores da Festa de Iemanjá e da Festa de São Pedro.

Os interessados devem se inscrever até 10 de abril na plataforma do Mapa Cultural de Fortaleza ou presencialmente na sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR).

É necessário ser maior de 18 anos e comprovar atuação e experiência em Cultura Tradicional Popular na cidade durante os últimos dois anos. Apenas na categoria de Grupos de Projeção, os candidatos devem comprovar experiência nos últimos cinco anos.

A participação na chamada pública não impede que os projetos obtenham outros recursos na iniciativa privada ou no setor público.

Processo de seleção

Para participar da chamada, o projeto deve enviar formulário com proposta artística (número de participantes, período e outras informações), justificativa, relevância cultural e social, assim os objetivos geral e específico e ações de acessibilidade.

Os artistas também devem enviar documentos de pessoa física ou jurídica, currículo, portfólio com histórico do grupo e planilha orçamentária. Todos as fichas de cadastros estão disponíveis no edital.

A avaliação dos projetos candidatos ocorre em duas etapas: Habilitação Jurídica e Avaliação da Proposta Artística. A análise das propostas será feita por comissão de três pareceristas técnicos, designados pelo Secretário Municipal da Cultura de Fortaleza.

Veja as categorias e vagas:

Maracatu de Fortaleza : 15 vagas

: 15 vagas Festa de Iemanjá : 2 vagas

: 2 vagas Festa de São Pedro : 1 vaga

: 1 vaga Outras agremiações Carnavalescas (Escola de Samba, Afoxés, Blocos de

Carnaval, Blocos de Pré-Carnaval e Cordões): 15 vagas

(Escola de Samba, Afoxés, Blocos de Carnaval, Blocos de Pré-Carnaval e Cordões): 15 vagas Quadrilha Junina Adulta : 20 vagas

: 20 vagas Quadrilha Junina Infantil : 10 vagas

: 10 vagas Festival Junino : 15 vagas

: 15 vagas Tradições Natalinas (Pastoril, Reisado, Bumba Meu Boi, Dramista, Lapinha e outras expressões do Natal): 15 vagas

(Pastoril, Reisado, Bumba Meu Boi, Dramista, Lapinha e outras expressões do Natal): 15 vagas Grupos de Projeção : 10 vagas

: 10 vagas Paixão de Cristo : 10 vagas

: 10 vagas Outras expressões culturais (Artesanato Popular, Culinária Tradicional Cearense, Literatura de Cordel, Violeiros, Repentista, dentre outras): 20 vagas

Inscrições

Inscrição virtual: Plataforma Mapa Cultural

Inscrição presencial: Sede da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR)