Edital Ceará da Paixão dá 8 dias para artistas apresentarem documentação e recebe crítica de grupos

Até 8 de março, o XVII Edital Ceará da Paixão recebe inscrições de projetos artísticos para Semana Santa. A edição 2023 prevê apoio financeiro a espetáculos da Paixão de Cristo, Manifestação Tradicional Popular (Caretas, Procissão de Penitentes e Procissão de Fogaréu), Manifestação Tradicional Popular (Queima de Judas) e Culturas Camponesas.

Política Pública do Ceará, o edital visa fortalecer o patrimônio imaterial no Estado, reconhecer e promover saberes e fazeres tradicionais da cultura local. Este ano chega com aporte superior a R$ 1 milhão e 57 projetos serão selecionados. As peças devem ser encenadas em equipamentos culturais, escolas públicas e praças durante o ciclo pascal.

“Após dois anos parados por conta da pandemia, voltamos a fortalecer o ciclo pascal popular com as manifestações tradicionais e os espetáculos cênicos. O objetivo do comento é incentivar que a cultura tão cara ao povo cearense continue se difundindo e se perpetuando nas novas gerações.”, diz Jéssica Ohara, coordenadora de Patrimônio Cultural e Memória da Secult Ceará.

Contudo, o retorno do Edital Ceará da Paixão 2023 acontece sob críticas de grupos e artistas. Um mês antes do início da Semana Santa, as reclamações ouvidas recaem sobre o prazo de oito dias para inscrição. Além da burocracia e tempo exíguo, artistas lamentam a possibilidade de, mais uma vez, tirar do bolso para bancar os espetáculos.

Expedito Garcia Diretor do Populart - Grupo de Teatro É altamente burocratizado em apenas oito dias. Eles pedem carta de anuência para identificar onde vou fazer o evento. Como terei uma autorização nesse prazo? Tem que protocolar junto a Regional, como fazer em oito dias? Vai restringir. Tem grupo que não vai fazer

Ceará da Paixão gerou expectativa

O edital 2023 foi bastante aguardado pelos realizadores. A última edição ocorreu em 2019. Por conta da pandemia da Covid-19, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará) cancelou o Ceará da Paixão 2020 (mesmo com os grupos já selecionados).

Nos dois anos seguintes, o aporte ao ciclo pascal veio em editais que também contemplavam manifestações como Carnaval e Ciclo Junino. O novo edital apresenta incremento na verba em relação aos passados. Saltou de R$ 765.996 (previstos em 2020) para exatos R$ 1.028.926,56 este ano.

"Porém, lança com um prazo muito apertado. Oito dias para fazer inscrições? Como estamos regularizados, beleza. Mas, tem grupos que precisam se regularizar e talvez não consigam a tempo", contextualiza o diretor da Companhia Teatral Acontece, Almeida Júnior.

Almeida Júnior atua à frente de uma companhia que realiza a Paixão de Cristo há 10 anos. Segundo o entrevistado, as exigências do edital comprometem a realização do espetáculo. Praticamente, enumera, são menos de 30 dias para organizar todo o processo.

"Sai preliminar, recursos, tem abertura de conta, assinatura de termo de fomento, é um processo bem demorado. Possivelmente, quem passar vai assinar no dia da Paixão, já na Semana Santa. Dinheiro? Só depois. Tem que tirar do bolso o pagamento de atores, locomoção", explica.

Semana Santa não vai parar

Comparamos os prazos de inscrição em anos anteriores. Em 2018, o XIV Edital Ceará da Paixão recebeu propostas entre os dias 13 e 22/12/2017. O seguinte aconteceu no período de 18/02/2019 a 04/03/2019. Já o XVI Edital Ceará da Paixão (2020) abriu seleção em janeiro daquele ano.

"Sempre foi de receber depois, mas tínhamos um prazo maior de inscrição, para conhecer o edital, ler. Dessa vez fizeram uma reunião online, não houve consulta pública do edital, não teve tempo. É a primeira vez que temos um prazo tão curto para fazer a parte burocrática", pontua Almeida Júnior.

Com experiência acima de 30 anos na realização da Paixão de Cristo no bairro José Walter, Expedito Garcia reafirma que o edital Ciclo da Paixão é uma política estabelecida por exigência de grupos e artistas e virou lei. Mesmo com essa importância no cenário artístico, é comum as dificuldades dos grupos.

"O que me chama bastante atenção é que sempre acontece. Todo ano tem a Semana Santa, eles nunca se programam, sempre fazem isso. Sendo que dessa vez foi alarmante, passou o Carnaval e quase uma semana depois, abriram as inscrições. Possivelmente não terá tempo hábil para ser pago", projeta Garcia.

Garcia aponta que, independente do edital, a Paíxão de Cristo vai acontecer no bairro. "Já nos programamos, corremos atrás de recursos e apoio da iniciativa privada. É bem-vindo o dinheiro do edital, mas não ficaremos inviabilizados. É um tremendo desrespeito, vamos correr contra o tempo", detalha.

Secult CE responde críticas

Outro ponto questionado por Expedito Garcia recai sobre o modelo de repasse na categoria Paixão de Cristo. Em 2023, serão selecionados 24 projetos com apoio de R$ 26.795,14 cada. Segundo o realizador, essa forma prejudica grupos com maior tempo de atuação no mercado.

Em certames passados, a categoria Paixão de Cristo era subdividida em três esferas. "Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo 1", "Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo 2" e "Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo 3". Cada área pagava um valor diferente, atendendo o critério do tempo de atividade dos grupos e características do espetáculo.

A unificação da categoria Paixão de Cristo já era determinada no edital cancelado de 2020. Para Garcia, o lançamento do Ceará da Paixão há poucos dias da Semana Santa não se justifica devido a uma nova gestão na secretaria. "A equipe da Secult CE já está há tanto tempo. Luisa Cela já era da gestão", faz questão de frisar.

Em resposta ao atraso no lançamento do edital, a Secult afirma que "a mudança de gestão estadual fez com que a tramitação e a organização financeira estivessem ainda em fase de planejamento, diferente dos últimos anos em que conseguimos antecipar, pois já tínhamos os valores autorizados pelo Governo".

A pasta aponta que, após seleção dos grupos, fará uma força tarefa para a realização dos pagamentos. O repasse, garante a gestão, deve ocorrer no final de março.

Quanto à unificação da categoria "Espetáculo Cênico da Paixão de Cristo" em 2023, a secretaria afirma que os valores e categorias foram baseados no edital Ceará da Paixão 2020.