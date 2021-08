Don Everly, da dupla pop The Everly Brothers, morre aos 84 anos

Don Everly, metade da dupla The Everly Brothers, morreu neste sábado (21) em sua casa em Nashville, nos Estados Unidos, aos 84 anos. Um representante da família confirmou a morte ao Los Angeles Times, mas não informou a causa.

O comunicado da família ao veículo lembra que o músico "viveu seguindo o seu coração". "Don expressava seu apreço pela habilidade de realizar seus sonhos com sua alma gêmea e mulher, Adela, e dividindo as músicas que fizeram dele um Everly Brother", dizia o anúncio.

A dupla formada com seu irmão, Phil, se tornou uma das mais influentes da história do rock. O primeiro sucesso veio em 1957, com "Bye Bye Love", que fez os irmãos chegarem ao topo das paradas musicais, atrás apenas de Elvis Presley.

Legenda: A dupla formada com seu irmão, Phil, se tornou uma das mais influentes da história do rock Foto: Divulgação

A mistura de rock e country ainda garantiu outras 14 músicas no top dez da Billboard – "Wake Up Little Susie", "All I Have to Do Is Dream", e "When Will I Be Loved" foram algumas delas.

Além do sucesso nas paradas, o domínio na harmonia vocal da dupla influenciou bandas como os Beatles e a dupla Simon & Garfunkel. O legado foi reconhecido com a presença no primeiro grupo de adições ao Hall da Fama do Rock and Roll, em 1986.

A outra metade dos Everly Brothers, Phil, morreu aos 74 anos, em 2014, em decorrência de uma doença pulmonar.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?