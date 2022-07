Do Parque das Crianças à Beira-Mar, atividades culturais gratuitas marcam fim de semana em Fortaleza

Ocupar a cidade com arte e diversão ao longo de todo o fim de semana. Em Fortaleza, uma inspirada programação cultural acontece entre esta sexta-feira (15) e domingo (17) de forma gratuita. Do Parque Rachel de Queiroz ao Anfiteatro da Beira-Mar, passando pelo Passeio Público e o Parque das Crianças, muitas atividades para todas as faixas de idade e contemplando diversas linguagens.

Dando o pontapé no roteiro, o Mercado Acústico, no Mercado Cultural dos Pinhões, traz o grupo "Samba do Mar" nesta sexta-feira (15), às 18h. Formado por Ianka Oliveira, Gabriela Pinto e Alisson Barbosa, o trio promete um passeio por renomados nomes do samba raiz e dos pagodes que embalaram os anos 1990. Imperdível.

Legenda: O Mercado Acústico, no Mercado Cultural dos Pinhões, traz o grupo "Samba do Mar" nesta sexta-feira (15) Foto: Thiago Gadelha

Mais tarde, no mesmo espaço, o guitarrista, compositor, arranjador, produtor e diretor musical cearense Mimi Rocha sobe ao palco para presentear o público com canções cuja influência bebe do jazz fusion e de diversas vertentes da música brasileira e internacional. Mimi já tocou ao lado de grandes nomes locais e nacionais, de Kátia Freitas a Dominguinhos, e é um dos guitarristas mais atuantes em Fortaleza.

No sábado (16), dois ambientes serão ativados. Das 12h às 15h, no Passeio Público, os músicos David Simplício e Nonato Lima destilarão alegria para os presentes. Choro, jazz e forró deverão ser os gêneros trabalhados pelos artistas.

Legenda: No Passeio Público, os músicos David Simplício e Nonato Lima destilarão alegria para os presentes Foto: José Leomar

No mesmo dia, o pôr do sol no Anfiteatro da Beira-Mar recebe, às 17h30, as bandas “Bateu” e “Os Alfazemas”. Produtor de experiências sensoriais, o primeiro grupo está na cena cearense desde 2016, à frente de festas cuja sonoridade abraça funk, hip-hop, música eletrônica, brasileira, dentre outros estilos.

Legenda: O pôr do sol no Anfiteatro da Beira-Mar recebe, às 17h30, as bandas “Bateu” e “Os Alfazemas” neste sábado (16) Foto: Kid Júnior

O brega-rock “Os Alfazemas”, por sua vez, existe desde 2010. Tendo como principal característica a releitura de clássicos da música brega e romântica a partir de uma pegada moderna, a banda retorna aos palcos após o período de isolamento com todo o gás e animação.

Crianças em foco

O domingo (17) será reservado sobretudo às crianças e aos familiares, de 8h às 12h, em dois pontos específicos da Capital. No Centro, o Parque das Crianças recebe o Quarteto de Cordas Voarás, com repertório de clássicos do cinema.

Legenda: No Centro, o Parque das Crianças recebe o Quarteto de Cordas Voarás, com repertório de clássicos do cinema Foto: Thiago Gadelha

Temas de filmes como “O Poderoso Chefão”, “Cinema Paradiso”, “Piratas do Caribe”, “Star Wars”, “O Senhor dos Anéis”, “O Hobbit”, “Pantera Cor de Rosa”, “Game of Thrones”, “Harry Potter”, “007”, entre outros, conduzirão os presentes a uma jornada de magia e beleza.

O encanto será dividido no Parque Rachel de Queiroz, com a presença da Banda Vintaged. O grupo rememora músicas de grupos como Queen, Beatles, Creedence, Elvis Presley, dentre outros artistas. Releituras próprias de grandes sucessos que nunca passam.

Legenda: O encanto também percorrerá o Parque Rachel de Queiroz, com a presença da Banda Vintaged Foto: Thiago Gadelha

A agenda gratuita é realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). Veja a programação completa:

Mercado Acústico

Na sexta-feira (15), a partir das 18h. Atrações: Samba do Mar (18h); Mimi Rocha (19h)

Passeio Público

No sábado (16), das 12h às 15h. Atrações: David Simplício e Nonato Lima

Anfiteatro da Beira-Mar

No sábado (16), a partir das 17h30. Atrações: Bateu Festa (17h30); Alfazemas (18h30)

Parque das Crianças

No domingo (17), das 08h às 12h. Atrações: Brinquedos e recreação infantil e Quarteto Voarás

Parque Rachel de Queiroz

No domingo (17), das 08h às 12h. Atrações: Brinquedos e recreação infantil e Banda Vintaged

