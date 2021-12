Diretor de cinema Jean-Marc Vallée morre aos 58 anos

O cineasta Jean-Marc Vallée morreu nesse domingo (26) aos 58 anos. Indicado ao Oscar por “Clube de Compra Dallas” e vencedor do Emmy por “Big Little Lies”, o canadense foi encontrado sem vida na cabana onde morava, perto de Quebec. A causa do óbito ainda é desconhecida.

O produtor parceiro de Vallée, Nathan Ross, lamentou a morte do diretor a quem ele chama de "amigo, parceiro criativo e um irmão mais velho".

“Jean-Marc representou criatividade, autenticidade e tentar [fazer] as coisas de forma diferente. Ele era um verdadeiro artista e um cara generoso e amoroso. Todos que trabalharam com ele não podiam deixar de ver o talento e a visão que ele possuía. Ele era um amigo, parceiro criativo e um irmão mais velho para mim. O maestro fará muita falta, mas é um conforto saber que seu belo estilo e trabalho impactante que ele compartilhou com o mundo vão viver ”.

Carreira do cineasta

Vallée acumula ao menos 15 produções no currículo e uma lista extensa de prêmios. Ele foi considerado melhor diretor na Genie Awards com o longa 'C.R.A.Z.Y. - Loucos de Amor'.

Embora não tenha faturado a estatueta do Oscar como “Clube de Compra Dallas”, o diretor viu dois de seus atores vencerem. Foram eles Jared Leto e Matthew McConaughey.

A série "Big Little Lies", estrelada por Reese Witherspoon e Nicole Kidman, rendeu ao canadense um Emmy de Melhor Direção de Minissérie, Filme ou Especial.

