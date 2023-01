Dia de Reis: veja simpatias e história do dia 6 de janeiro

No dia 6 de janeiro, brasileiros celebram o Dia de Reis. A data é marcada pela passagem de figuras bíblicas que seguiram uma estrela e chegaram até Jesus.

Reis Magos

A narrativa faz parte do capítulo dois do primeiro livro do novo testamento, no evangelho de São Mateus. Os reis magos Belchior, Gaspar e Baltazar visitaram o menino Jesus, 12 dias após o nascimento, conforme a escritura sagrada.

Conta a história que trouxeram do Oriente ouro, incenso e mirra para presentear Jesus. O ouro simbolizaria o poder, a mirra representaria a imortalidade e o incenso seria queimado em louvor ao recém-nascido.

Legenda: Tradicional grupo de reisado da região do Cariri Foto: Antônio Vicelmo/SVM/Diário do Nordeste

As oferendas foram entregues quando ele já tinha um ano e meio de idade e estava sendo perseguido por Herodes. Jesus representava uma ameaça para o trono do todo-poderoso monarca, protegido dos imperadores romanos.

A tradição foi trazida para a América Latina pelos colonizadores portugueses e espanhóis. De início, o Reisado chegou ao Brasil como uma festa de divertimentos diversos. Havia as cantigas e a representação de romances com figuras de reis e mestres. Mas de uma forma ou de outra, a festa sempre marcou entre os brasileiros a etapa final das comemorações natalinas, encerradas exatamente no dia 6 de janeiro.

O período é marcado por crenças populares para um ano próspero. Além de desmontar o presépio e a árvore de Natal, é tradição também fazer a simpatia da romã e pedir coisas boas para o ano que se inicia.

Simpatias de Reis

Legenda: A romã é formada por uma polpa vermelha comestível e com inúmeras sementes Foto: Shutterstock

Uma simpatia comum realizada é com o uso da romã. É preciso retirar nove sementes de uma fruta, pedindo aos três Reis Magos, Baltasar, Belchior e Gaspar que nesse ano novo com muita saúde, amor, paz, dinheiro.

Em seguida, as nove sementes devem ser guardadas em um saquinho, papel, ou em uma nota de R$ 2.

Essas sementes ficarão dentro da carteira para nunca faltar dinheiro; três você engole e as outras três você joga pra trás fazendo o pedido que desejar.

Outra simpatia comum no Dia de Reis é a de escrever o nome dos três Reis Magos – Belchior, Gaspar e Baltazar – no batente superior da porta de entrada da casa, do lado de fora.

Após ato, o momento é o ideal de pedir a eles proteção, aponta a crença popular.