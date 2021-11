Dia da Consciência Negra: veja clipes de cinco músicas recém-lançadas sobre questões raciais

O Dia da Consciência Negra, comemorado anualmente no dia 20 de novembro, ganha novos repertórios musicais a cada ano. Neste mês, diferentes gerações da música lançaram produções audiovisuais levantando a pauta racial nas composições.

Escute algumas das canções:

"Celebrando as Origens"

Léo Santana, Mahmundi, BK e Martinho da Vila juntam estilos musicais diferentes para enaltecer uma mesma causa.

A canção, produzida por Mahmundi e escrita por ela em parceria com BK, exalta a força, a beleza, a autenticidade e a resiliência do povo preto.

"Vidas negras importam"

A faixa chega acompanhada de um videoclipe oficial, extraído do recém-lançado DVD “Meu Lugar”, de Arlindinho. A canção fará parte do repertório do próximo EP do sambista, que fica disponível no dia 10 de dezembro.

Na composição “Vidas Negras Importam”, ele aborda a intolerância e o preconceito.

"Mãe"

A produção audiovisual da canção "Mãe", do álbum "Pretambulando", é da cantora e compositora Taslim.

"O clipe é um apanhado de registros de viagens ao continente africano feitas por mim, pelo Thiago Silva e pela Heloísa Marcondes, com montagem do João Victor Pessanha", contou a carioca no Facebook.

"M’Empreteço”

A cantora e compositora Afra lançou “M’Empreteço”, na sexta-feira (19). Na composição, as estrofes exaltam o orgulho a pele negra. A cantora carioca é conhecida pela militância das causas LGBTQIA+ e da luta antirracista.

"A Mão da Limpeza"

O cantor Moisés Navarro convidou a atriz e cantora Zezé Motta para regravar a canção composta por Gilberto Gil e lançada originalmente em 1984, no álbum "Raça Humana", do cantor baiano.