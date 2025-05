Desfiles, debates e bailes: 125 horas de atividades na Semana de Moda Negra, Indígena e Periférica

A partir da próxima quinta-feira (22), a programação da Kuya – Centro de Design do Ceará terá como foco a celebração da originalidade e da inventividade da moda brasileira. Durante quatro dias, o espaço, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, recebe a 2ª edição da Semana de Moda Monegrin – Moda Negra, Indígena e Periférica, com desfiles, exposições, rodas de conversa, feira autoral e bailes.

Com o tema “Co-criar futuros possíveis”, o evento terá mais de 125 horas de atividades gratuitas para estudantes, profissionais e entusiastas da moda. Entre os nomes de destaque que participam da mostra estão Rudá Jenipapo (CE), Silvania de Deus (CE), Larissa Borari (PA), Sioduhi (AM), Jal Vieira (SP) e Hanayrá Negreiros (SP), convidados de mesas redondas que discutirão temas como ancestralidade e representatividade.

Outro destaque da semana de moda é o desfile “Monegrin – Tecendo Amanhãs”, com criações feitas a partir de estratégias de moda circular inspiradas no futurismo afro-indígena brasileiro.

Legenda: Evento terá desfiles, feira autoral, música e debates Foto: Sandy Albuquerque/Divulgação

Moda que circula

Durante o evento e até 1º de junho, a Kuya também realiza a campanha “Moda que circula”, que receberá peças de roupas de adultos em bom estado para doação. As peças arrecadadas serão doadas para a Casinha do Bem, organização social que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas na recepção no ponto de coleta da recepção da Kuya, no Centro.

Veja também Elaine Quinderé Met Gala 2025: Uma Revolução Negra no Tapete Azul Verso Artista visual cearense Rodrigo Tremembé usa moda para fortalecer a luta indígena Verso Mostra cearense do Festival Internacional de Dança de Fortaleza é cancelada pela 1ª vez em 25 anos

Confira a programação completa:

Quinta-feira (22/05)

Exposição Travessias Artesanais

Horário: 14h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Moda contemporânea”

Horário: 14h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Cerimônia de abertura

Horário: 15h às 15h30

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Ciclo de conversas - “Ancestralidade, representatividade e compromisso na moda”

Com Rudá Jenipapo (CE), Jéssica Zarina (PE) e Silvania de Deus (CE)

Horário: 15h30 às 17h

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade em Libras

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Feira KUYA de Design Autoral

Horário: 17h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Baile MONEGRIN - “Uma celebração à vida”

Com Bugzinha e Rapha Anacé

Horário: 17h30 às 21h

Classificação indicativa: 18 anos

Desfile MONEGRIN - Tecendo Amanhãs

Horário: 19h às 19h30

Onde: Plataforma da Estação das Artes

Classificação indicativa: Livre

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Projeção”

Horário: 18h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Sexta-feira (23/05)

Exposição Travessias Artesanais

Horário: 12h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Moda contemporânea”

Horário: 12h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Ciclo de conversas - “Moda que ressoa as vozes das periferias”

Com Lavinia Vieira (CE), Larissa Borari (PA) e Hanayrá Negreiros (SP) | Mediação: Alifa Maria

Horário: 15h às 17h

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade em Libras

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Desfile Mães da Periferia

Horário: 17h20 às 17h30h

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade em Libras

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Feira KUYA de Design Autoral

Horário: 17h às 22h

Classificação indicativa: Livre

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Projeção”

Horário: 18h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Loja colaborativa - KUYA é MONEGRIN

Horário: 14h às 18h

Sábado (24/05)

Exposição Travessias Artesanais

Horário: 12h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Moda contemporânea”

Horário: 12h às 18h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Ciclo de conversas - “Herança ancestral como pilar da moda contemporânea”

Com Sioduhi (AM), Maria do Carmo Paulino (SP), Jal Vieira (SP) e Cobra Preta (CE) | Mediação: Ellicia Maria

Horário: 15h às 17h

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade em Libras

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Desfile - Coleção Mosaicos

Horário: 17h10 às 17h30

Onde: Escadaria da KUYA

Acesso: 70 vagas, por ordem de chegada

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade em Libras

*Também será transmitido ao vivo pelo YouTube

Loja colaborativa - KUYA é MONEGRIN

Horário: 14h às 18h

​Classificação indicativa: Livre

Bazar de trocas | Bazar MONEGRIN - Moda que transforma

Horário: 15h às 17h30

Classificação indicativa: Livre

Feira KUYA de Design Autoral

Horário: 17h às 22h

Classificação indicativa: Livre

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Projeção”

Horário: 18h às 21h

Classificação indicativa: Livre

Domingo (25/05)

Exposição Travessias Artesanais

Horário: 10h às 15h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Moda contemporânea”

Horário: 10h às 15h

Classificação indicativa: Livre

Último acesso 30 minutos antes do fechamento

Mostra MONEGRIN - “Uma celebração à vida: Projeção”

Horário: 10h às 14h

Classificação indicativa: Livre

Serviço

Semana Monegrin – Moda negra, indígena e periférica

Quando: 22 a 25 de maio de 2025

Onde: KUYA - Centro de Design do Ceará (Complexo Cultural Estação das Artes – rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) e no canal do YouTube da Kuya

Acesso gratuito

Mais informações: @kuyadesignceara