Debate sobre a cultura proposto pelo alemão Georg Simmel ganha destaque em coleção literária

A cultura é um processo de cultivo de cada indivíduo, já dizia o sociólogo Georg Simmel no livro "A Tragédia da Cultura", lançado em 1911. 110 anos depois, a obra ganha destaque na coleção "Os Livros do Observatório", realização do Itaú Cultural, que promove nesta segunda (15) debates e reflexões sobre o trabalho do autor alemão.

Para esse bate-papo literário, o Itaú Cultural convida o jornalista e mestre em Teoria Literária, Manuel da Costa Pinto, e o diretor da coleção "Os Livros do Observatório" e autor do posfácio da obra, Teixeira Coelho. A conversa será transmitida a partir das 18h, no site do equipamento. Após o lançamento da publicação, o material ficará disponível gratuitamente nas principais livrarias digitais.

O diretor da coleção acredita que a leitura de Georg Simmel deveria ser obrigatória para quem busca um caminho tanto alternativo quanto revigorante do que fazer no campo da cultura. Segundo Teixeira Coelho, o livro do autor alemão mostra como os conteúdos culturais seguem uma lógica independente de seus fins.

A obra "A Tragédia da Cultura" está na agenda de projetos de Teixeira há mais de 20 anos, mas para ele sendo o atual momento é o ideal para executá-lo. Essa ideia também é compartilhada por Costa Pinto, o qual afirma que a obra se trata de um ensaio que efetivamente fala muito sobre a situação cultural contemporânea.

O alemão Georg Simmel publicou diversas obras de relevância para os estudos da cultura, como "Filosofia do Dinheiro" e "A metrópole e a vida mental". Apesar da importância do material, as publicações continuam pouco estudadas no Brasil devido a sua orientação marxista heterodoxa, que as colocaram em um segundo plano na dimensão acadêmica.

Serviço

Lançamento de A Tragédia da Cultura

Segunda-feira (15), a partir das 18h, no site do Itaú Cultural