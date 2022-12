De ralo de banheiro a lente de câmera: bares investem em apresentações diferentes para drinks

Já pensou em tomar um drink em um ralo de banheiro? Ou em uma lente de câmera? E em uma banheirinha para se sentir em spa? Bares e restaurantes de Fortaleza inovam na apresentação das bebidas com muita criatividade e substituem os copos e taças por recipientes bastante inusitados para servir.

A professora de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco e consultora de segurança dos alimentos, Daniela de Melo Ildefonso, explica que essas subtituições podem ser realizadas, mas algumas regras devem ser cumpridas para garantir a segurança alimentar.

Quer conhecer algumas opções? O Diário do Nordeste selecionou alguns locais da Capital que servem drinks em recipientes bem diferentes. Confira:

Cano de PVC e tampa de ralo

Viral nas redes sociais, o ‘Tô na Fossa’ é uma criação do bar Tropicanos, recém inaugurado em Fortaleza. O drink ganhou notoriedade por ser servido em uma caixa sifonada com uma tampa de ralo. Um dos donos do local, Paulo Henrique Ribeiro, conta que a ideia surgiu quando o bar estava em obras.

“Estávamos indo para um depósito de construção comprar itens para obra, e nos deparamos com uma caixa sifonada com uma tampa de ralo e automaticamente visualizamos um drink e ali mesmo batizamos de ‘tô na fossa’”.

Legenda: Drink 'Tô na fossa' é servido em um cano sifonado e ralo de pia Foto: Divulgação

Paulo afirma que material não oferece nenhum risco à saúde e, além da caixa sifonada da PVC, há uma prótese de acrílico que isola a bebida do contato com o material. O drink leva gin, rum, vodka, tequila, licor de laranja, sumo de limão e refrigerante de limão.

Alinhado com o conceito do bar, Paulo diz que outros drinks servidos em recipientes diferentes serão lançados ainda. O próximo é o ‘bota pra dois’, pinã colada servida em uma cerâmica em formato de bota.

Onde: Tropicanos (R. João Carvalho, 785 - Aldeota)

Tubo de ensaio e Erlenmeyer

O ‘trilixir’ é uma opção para compartilhar do Elliot Magia, restaurante temático do universo bruxo de Harry Potter. São três ‘poções mágicas’ feitas com vodka de sabores romã, maçã verde e laranja. As bebidas são servidas em tubos de ensaio simulando um laboratório especial de magia.

Legenda: Trilixir do Elliot Magia é feito para compartilhar Foto: Divulgação

“Por sermos um restaurante temático, os drinks teriam que serem temáticos também, tudo pensando no sabor é claro. Desta maneira nos concentramos em termos recipientes que lembre o tema bruxo”, explica Eduardo Rabelo, um dos sócios do local.

Outros drinks também remetem ao universo, como é o caso do Licantropo, servido em uma estrutura semelhante a um balão de ensaio. A bebida leva gin, licor de maracujá e mix de limão. Uma opção não alcoólica são os elixires (sodas italianas) de sabores diversos servidas em vidros de Erlenmeyer.

Legenda: Sodas italianas no Elliot Magia são servidas em frascos de Erlenmeyer Foto: Divulgação

Onde: Elliot Magia (R. Monsenhor Bruno, 458 - Meireles)

Lente de câmera e banheira

Para registrar momentos especiais, o Illa Mare idealizou o drink ‘Sorria pro Illa’, servido em um recipiente que simula uma lente de câmera fotográfica (foto principal). Quem pede esta opção no menu, tem ainda a experiência de fazer uma foto no local e já impressa imediatamente para futuras recordações. A bebida leva gin, limão e frutas vermelhas.

Legenda: Drink simula um spa e é servido em uma banheirinha Foto: Reprodução

Outra opção da casa é o ‘Spa do Illa’, em que a bebida é colocada em uma banheirinha e conta com pétalas de flor e um patinho de borracha para decorar. O drink é feito com gin, cordial cítrico e frutas vermelhas. Há ainda o ‘Na Botinha’, drink servido em uma botinha de cerâmica que leva gin, xarope de maracujá com especiarias e espuma de coco.

Legenda: Outro drink inusitado do Illa Mare é servido numa bota de cerâmica Foto: Reprodução

"A coquetelaria é um diferencial do Illa Mare. Uma estratégia que atrai clientes com o desejo de provar esses drinques e vivenciar momentos instagramáveis para divulgar em suas redes sociais", explica o CEO da casa Zuellington Lemos.

Onde: Illa Mare (Av. Beira Mar, 3821 - Meireles)

Balão de ensaio

Servido em um balão de ensaio de teste químico, o ‘Laboratório de Dexter’ é um dos drinks mais vendidos do Bambolê Snack Bar e leva gin, monin de maçã verde, sumo de limão, monin de melancia e tônica. O nome da bebida brinca, inclusive, com o desenho animado do menino gênio que tinha um laboratório secreto no quarto.

Legenda: No Bambolê, drink 'Laboratório de Dexter' é servido em balão de ensaio Foto: Divulgação

A CEO do local Raquel Carvalho explica que o Bambolê surgiu com a ideia de tudo sair do tradicional, daí veio uma carta de drinks elaborada e não convencional. “Aprendemos que com a pandemia, o convívio com o próximo, não só passou a ser uma ideologia, como passou a ser uma necessidade”, conta.

Legenda: Drinks 'Quatro Estações' são servidos em tubos de ensaio e sabores de gin são surpresa Foto: Divulgação

“Levando em consideração esse novo conceito de vida, pensamos que nossos drinks deveriam vir de uma forma que essa interação fosse uma verdadeira experiência que ficasse marcada na memória de tal forma que estigasse o consumidor a retornar outras vezes para reviver estes momentos”.

O menu traz ainda o drink ‘Quatro estações’, cinco tubos de ensaio com mini drinks de gin de sabores surpresa.

Onde: Bambolê Snack Bar (Rua Padre Valdevino, 1899 - Aldeota)

Exigências com a segurança alimentar

Desde que o material tenha a mesma higienização de qualquer outro utensílio de bares e restaurantes, pode ser usado mesmo que essa não seja sua finalidade original, conforme a consultora de segurança dos alimentos, Daniela de Melo Ildefonso. A exceção fica para a madeira e o barro, que não são permitidos.

Daniela de Melo consultora de segurança de alimentos "Esses utensílios precisam ter as seguintes características: têm que ser lisos, impermeáveis, laváveis e estar isentos de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos".

Essas determinações estão, inclusive, previstas em documentos oficiais da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tal como a Resolução n° 216, de setembro de 2014, nos artigos 4.1.17 e 4.1.15. O último estabelece que "os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos mesmos".

