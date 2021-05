De R$11 a R$18: confira opções de burgues baratos para consumir no Dia do Hambúrguer

Entre opções de fast food e versões gourmets, com carne ao ponto ou mal passada, queijo, alface e tomate; ou ainda, vegano ou vegetariano, com molho especial. Seja como for, o hambúrguer já é uma das comidas preferidas do brasileiro. Nesta sexta-feira (28), é comemorado o Dia do Hambúrguer e para celebrar a data, nada como saborear um bom prato com um preço acessível.

Ninguém sabe com precisão a origem do hambúrguer, mas uma das possibilidades conhecidas é que ele tenha sido criado em Hamburgo, na Alemanha, como um simples bolinho de carne moída temperada e frita, no século XIX. Mas foi nos Estados Unidos que a ideia de colocar a carne dentro do pão com alface e tomate se popularizou. No Brasil, o prato ganhou inúmeras versões, que vão desde hambúrguer de coxinha a hambúrguer de sushi.

O Diário do Nordeste separou dez hambúrgueres tradicionais de Fortaleza com preços acessíveis. Confira:

Smash Rastelo

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$11,90

Onde: Rastelo Food (Rua Maria Tomásia, 37B, Aldeota)

Ingredientes: pão de gergelim, queijo e maionese da casa

Instagram: @rastelofood

Smash Simples

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$14,00

Onde: Brasa Hamburgueria (Rua Cônego Penafort, 371, Parquelândia)

Ingredientes: burger smash 100 gramas, queijo cheddar e cebola caramelizada

Instagram: @oficialbrasa

Smash PCQ

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$14,90

Onde: Tato Burger - Hamburgueria (pedidos via Rappi ou Ifood)

Ingredientes: pão smash, dois hambúrgueres 40 gramas prensadas na chapa, queijo cheddar e molho da casa

Instagram: @tato.burgerbr

Lil Kim

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$14,90

Onde: Brooklyn Burger

Ingredientes: pão brioche, hambúrguer de grão de bico empanado, american cheese e salada

Instagram: @brooklynburger085

Tauá

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$15,00

Onde: Calorentos Burguer (Rua Dep. João Pontes, 852A, bairro de Fátima)

Ingredientes: pão brioche, carne smash 100 gramas, molho smooking, cream cheddar

Instagram: @calorentosburger

Olli’s Original

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$ 15,50

Onde: Olli’s Burger (Rua Ana Bilhar, 1111, Meireles)

Ingredientes: hambúrguer, pão, queijo cheddar, alface, tomate e maionese olli’s

Instagram: @ollis.burger

Cheese Salada

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$15,90

Onde: Caverna Burguer’s (Rua G, 36 - Engenheiro Luciano Cavalcante)

Ingredientes: pão brioche, carne artesanal, queijo mussarela, molho especial, alface e tomate duplo

Instagram: @cavernaburguer10

Colorado

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$15,90

Onde: Mr. Touro (Rua Padre Guerra, 2250 - Parquelândia)

Ingredientes: hambúrguer 180 gramas, cheddar cremoso e cebola marinada

Instagram: @mrtourohamburgueria

NBS Vegetariano Ervilha

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$17,99

Onde: NBS (Rua Beni Carvalho, 677, Aldeota ou Avenida Washington Soares, 6180, loja 26)

Ingredientes: pão brioche ou pão integral, burguer com base de ervilha, queijo mussarela e maionese com alho frito

Instagram: @nbsburger

Arretado

Foto: Reprodução/Instagram

Preço: R$18,00

Onde: Sr. Burger

Ingredientes: carne de sol desfiada, queijo coalho e cebola roxa caramelizada no melaço

Instagram: @srburger_