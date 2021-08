De quadrinhos a biografia, confira 10 opções de livros para o Dia dos Pais

Vem do escritor americano Henry David Thoreau (1817-1862) a frase que inspirou esta matéria: “Muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura de um livro”. Logo, não importa qual seja a obra ou a data: ler é imperativo sempre.

Um momento oportuno como o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (8), faz com que a sentença ganhe mais força. É quando queremos não apenas homenagear aqueles que, para nós, são sinônimo de amor e cuidado, como também fazer com que suas perspectivas acerca da vida e do mundo se ampliem, germinando novas experiências e diálogos.

Bons livros cumprem esse expediente de modo incorrigível, e o mercado editorial tem dado valiosas provas de que investir em uma agradável leitura pode suscitar renovados panoramas. A seguir, você confere 10 opções de livros recém-lançados para presentear no Dia dos Pais. São títulos que vão da poesia aos quadrinhos, da biografia às narrativas infantis.

As temáticas são igualmente abrangentes: enredos de mistério, com componente histórico, voltados para a gastronomia ou promovendo uma revisita aos clássicos. Um vigoroso mosaico de referências para que os papais não cansem de estar entre letras. Veja:



“Inhamuns”, de Kah Dantas

Apesar de ainda estar em pré-venda, este livro da escritora cearense Kah Dantas – o primeiro dela na seara da narrativa ficcional longa – já pode integrar a lista de futuros presentes para o seu pai. Em “Inhamuns”, publicado pela editora Moinhos, é contada a história de uma jornalista residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que retorna à sua terra natal, no sertão cearense – uma espécie de lar às avessas.

Nessa travessia de volta às origens, uma série de memórias a perseguem, bem como prazeres e desafetos. Nas palavras da booktuber Tamy Ghannam, Kah apresenta ao público “uma linguagem sensual e elegante a nos seduzir pela precisão saborosa das descrições, tanto da natureza sertaneja ao redor quanto do interior umedecido de sua protagonista”.

A julgar pela tessitura literária já demonstrada pela autora em “Boca de cachorro louco” (2018, Aliás Editora) e “Orgasmo Santo” (2020, Gosto Duvidoso), este mais um trabalho de Kah Dantas deve reservar uma inebriante experiência de leitura.

Inhamuns

Kah Dantas

Moinhos

2021, 128 páginas

R$45/ R$35,99 (e-book)



“O Nariz”, de Nikolai Gógol

Publicado originalmente em 1836, este aclamado conto russo chegou recentemente ao Brasil com nova edição pela editora Antofágica, responsável por revisitar clássicos nacionais e estrangeiros com roupagem pop.

A história reúne o que há de mais marcante na escrita de Nikolai Gógol (1809-1852): a comédia, a cultura popular, a sátira política e a crítica à burocracia. O insólito enredo de um duplo – permeado pelo fantástico, pelo absurdo e pelo grotesco – tem como cenário a fria e burocrática cidade de São Petersburgo.

Pela Antofágica, a obra ganhou notas e nova tradução direta do russo por Lucas Simone, doutor em Literatura e Cultura Russa (USP), e ilustrações de Nicholas Steinmetz. Os posfácios são assinados por Raquel Toledo, mestre em Literatura e Cultura Russa (USP), e Inti Queiroz, doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa (USP). Uma excelente pedida para os pais que adoram revisitar clássicos.

O Nariz

Nikolai Gógol

Tradução de Lucas Simone

Antofágica

2021, 160 páginas

R$49,90



“As revoluções da comida”, de Rafael Tonon

Para os papais que apreciam estar na cozinha e entender os mecanismos que se processam ali, entre os alimentos. Em “As revoluções da comida - O impacto de nossas escolhas à mesa”, o jornalista especializado em gastronomia Rafael Tonon narra as transformações da indústria alimentícia ao longo dos anos por meio de uma contundente e esclarecedora reportagem.

Por meio de dezenas de entrevistas e visitas a restaurantes, fábricas e fazendas, o autor, com grande habilidade, trata a comida pelo viés das agitações – políticas, culturais e sociais – intrínsecas às últimas décadas, propondo-se a voltar ainda mais no tempo aqui e ali, a tentar vislumbrar, para além da cozinha e da mesa, os nossos comportamentos de hoje e do futuro.

“É um livro que procura narrar, acima de tudo, como chegamos até aqui, com essa receita gourmetizada e recheada de conceitos diante de nós, pronta para ser devorada, e como aquilo que comemos foi tão importante para criar movimentos, estabelecer hábitos, transformar realidades, empoderar políticos, abrandar guerras, nos ajudar na compreensão inclusive da nossa própria história evolutiva”, escreve Rafael Tonon. Parece megalomaníaco. Não é.

As revoluções da comida - O impacto de nossas escolhas à mesa

Rafael Tonon

Todavia

2021, 160 páginas

R$59,90/ R$39,90 (e-book)



“Manual do Minotauro”, de Laerte

Uma grata recomendação para os pais aficionados por tirinhas. Em atividade há 50 anos, a paulistana Laerte já trabalhou ao lado de Glauco e Angeli, para citar apenas dois nomes dos quadrinhos brasileiros, e continua na ativa – publicando, inclusive, quase diariamente em seu site oficial. Um autêntico fenômeno.

Em “Manual do Minotauro”, recém-chegado no selo Quadrinhos na Cia, da Companhia das Letras, a quadrinista reúne 1.500 tiras produzidas entre 2004 e 2015. Esse recorte temporal, vale sublinhar, é bastante importante por registrar uma espécie de nova fase da produção da artista, uma vez que, sem abandonar o humor, ela evoca uma série de questões.

Laerte, nesse sentido, parece ter deixado um pouco de lado os personagens e a comicidade pura e simples para se voltar mais às questões existenciais, mantendo um tipo de traço que ainda hoje é referência para os que se dedicam ao desenho. O jogo entre nanquim, cor, forma e quadros ainda é inspiração no design, bem como, na literatura, o seu texto – enxuto, preciso. Narrativas caras e claríssimas que contornam eficazmente a aparente simplicidade.

Manual do Minotauro

Laerte

Quadrinhos na Cia

2021, 416 páginas

R$99,90



“O talentoso Ripley” e “Ripley Subterrâneo”, de Patricia Highsmith

Nome incontornável da criação de thrillers psicológicos, a americana Patricia Highsmith (1921-1995) ficou mundialmente conhecida pela série de livros responsável por consagrar o personagem Tom Ripley, um dos sociopatas mais carismáticos da literatura. Dois livros da escritora recém-lançados no Brasil pela editora Intrínseca, não à toa, devem agradar os papais afeitos a histórias de mistério e investigação.

“O talentoso Ripley” e “Ripley Subterrâneo” são os dois primeiros volumes dos cinco livros assinados por Highsmith que trazem Tom Ripley como protagonista. Ambas as obras chegam às mãos do público com projeto gráfico especial e novas traduções. Já imortalizada pela aclamada adaptação cinematográfica estrelada por Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow, a narrativa deve voltar às telas para a TV com o ator Andrew Scott, da série "Fleabag", como intérprete.

Em “O talentoso Ripley”, a história enfoca no personagem tentando se estabelecer em Manhattan após fugir de seu lar disfuncional. Por sua vez, em “Ripley Subterrâneo”, a saga de golpes por ele estabelecida prossegue, com Tom já morando em uma confortável propriedade no sul da França ao lado da esposa, jovem herdeira de uma fortuna. Ainda neste ano, os outros três livros da série serão publicados pela Intrínseca em comemoração ao centenário de nascimento de Patricia Highsmith.

O talentoso Ripley

Patricia Highsmith

Tradução de José Francisco Botelho

Intrínseca

2021, 336 páginas

R$59,90 / R$39,90 (e-book)

Ripley subterrâneo

Patricia Highsmith

Tradução de Fernanda Abreu

Intrínseca

2021, 352 páginas

R$43,30



“As cidades e as memórias”, de várias autoras

Este livro é de uma editora genuinamente cearense que preza pela publicação de histórias escritas por mulheres, algo capaz de favorecer a aproximação dos papais com uma outra perspectiva acerca dessas narrativas. “As cidades e as memórias” é uma coletânea organizada pela Aliás Editora após alguns meses da pandemia de Covid-19.

Nela, 18 artistas expressam artística e literariamente a relação da mulher com o mundo. Nesse trajeto, elas se valem de textos, fotografias e ilustrações, atravessando as frestas de um mundo passageiro e de um mundo chegante. “Há a constatação do quanto o respirar, que conhecíamos, transforma-se em algo atípico, ao passo que o uso de máscaras se torna uma prática cotidiana (uma metáfora, talvez?)”, questiona o texto de orelha do livro.

Uma obra que, nas palavras de Renata K. da Rocha – professora de literatura, revisora e leitora de textos literário – “sintetiza o (re)viver de mulheres, às vezes sobrecarregadas e cansadas, que ainda buscam uma maneira de acreditar, de ver e de entender a continuidade desta vida”. Um registro poderoso da novíssima literatura cearense feita por mulheres.

As cidades e as memórias

Várias autoras

Aliás Editora

2020, 58 páginas

R$32



“Ferreira Gullar - Toda poesia”

Para os papais amantes de poesia. Lançada pela Companhia das Letras, a obra reúne os livros de poemas do escritor maranhense Ferreira Gullar (1930-2016), vencedor do prêmio Camões e um dos mais importantes nomes de nossas letras.

Publicados ao longo de quase 60 anos – de “A luta corporal”, de 1954, até “Em alguma parte alguma”, de 2010 – os títulos do poeta compilados no volume têm como base a edição revista pelo próprio Gullar. No posfácio escrito especialmente para a edição, Antonio Cicero destaca a vasta dimensão da produção do autor de “Poema sujo”.

Uma criação que preza não apenas pela beleza, mas pela “contingência, a precariedade, a banalidade, a feiura, a morte mesma que fazem parte essencial dessa experiência”. Uma leitura para recobrar os sentidos e perceber que “cantando, o galo é sem morte”.

Ferreira Gullar - Toda poesia

Ferreira Gullar

Companhia das Letras

2021, 536 páginas

R$94,90



“O bicho singular”, de Lia Sanders

Uma boa pedida para que os papais dividam a leitura com os filhos, sejam eles pequenos ou de qualquer outra idade. “O bicho singular”, escrito por Lia Sanders, conta a história de um personagem que é bicho e não encontrou ainda seu lugar no mundo.

Ilustrada com aquarelas da própria autora, a história deve estimular nas crianças ideias fortalecedoras sobre socialização e aceitação. Trata-se do primeiro livro ilustrado de Lia Sanders, que brinda a audiência com o inventivo e rico enredo contemplando um “marreco diferente”.

Feito a Aliás Editora, a editora Substânsia também é uma casa cearense com o propósito de expandir as narrativas desenvolvidas por nomes do Estado, e também fora dele, publicando obras de autores contemporâneos e otimizando novas condições de diálogo entre os criadores das mais variadas artes. Em evidência, o poder das palavras de transformar o mundo.

O bicho singular

Lia Sanders

Substânsia

2021, 36 páginas

R$45

“Euclides da Cunha - Uma biografia”, de Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Do sertão da Bahia aos confins da Amazônia, a trajetória do escritor e jornalista fluminense Euclides da Cunha (1866-1909) é recontada nesta biografia com fartura de detalhes, abraçando as realizações e tragédias do autor de “Os sertões”. O livro é um dos lançamentos da editora Todavia e vai agradar os pais com gosto por narrativas históricas.

Apesar de ter vivido pouco, apenas 43 anos, Euclides da Cunha teve uma experiência movimentada. Ergueu fortificações militares e pontes civis; conviveu com nomes importantes da política e da cultura na primeira década do século passado; participou de uma conspiração para a derrubada de um presidente, e defendeu outro de armas na mão.

Luís Cláudio Villafañe G. Santos vai além desses feitos ao traçar um retrato mais amplo, trazendo para perto do público o militar, o engenheiro, o jornalista, cientista, literato e cartógrafo que foi Euclides, conhecedor de importantes partes do Brasil profundo e esmerado intelectual e homem de ação. A obra, assim, revisita os passos da personalidade para também compreender uma série de eventos da História do Brasil.



Euclides da Cunha - Uma biografia

Luis Cláudio Villafañe G. Santos

Todavia

2011, 432 páginas

R$89,90/ R$49,90 (e-book)