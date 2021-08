De libras à dança, CCBJ lança mais de 300 vagas para cursos gratuitos e com bolsa

Abrir possibilidades para estreitar conhecimentos. A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ)– equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar – está com inscrições abertas até esta terça-feira (31) para os 23 cursos ofertados pela instituição.

No total, mais de 300 vagas são disponibilizadas em formações que abrangem as linguagens da Dança, Música, Audiovisual, Cultura Digital, Teatro e Acessibilidade. A quantidade de vagas e o público, bem como os horários e formatos, variam com a proposta de cada curso. Os estudantes matriculados receberão uma bolsa incentivo no valor de R$200 para realizar as aulas, concedidas de forma gratuita.

Elas podem ser feitas mediante os seguintes cursos: Capoeira, Capoeira para mulheres, Iniciação à dança para adultos, Fundamentos básicos do Teatro, Iniciação digital para jovens e adultos, Fundamentos de planilhas eletrônicas, Desenho de observação, Experimentações em Artes Visuais, Cinemas e cidade, Produção cinematográfica negra e Afrofuturismo, bem como Construção de personagens trans e travestis no audiovisual.

Completam o roteiro de formações: Técnicas básicas de roteiro - tramas trans e travestis, Canto e técnica vocal para adultos e idosos e crianças, Violão Básico, Violão intermediário, Percussão afro brasileira, Curso de pandeiro: prática e história do samba, Libras básico e Libras intermediário.

Ampliação do repertório

Os cursos do eixo básico do CCBJ atendem a públicos de todas as idades que, na maioria das vezes, tiveram pouco ou nenhum contato com as linguagens artísticas disponibilizadas.

Legenda: Entre os cursos, está o de Iniciação digital para jovens e adultos Foto: Eduardo Barrosa

O objetivo é trabalhar as bases de cada linguagem e a formação, ampliação de repertório artístico e noções sobre as várias possibilidades de expressão artística nelas. Ao todo, serão formadas 11 turmas com duração de três meses, perfazendo uma carga horária de 60h/a; 10 turmas de dois meses, com carga horária de 40h/a cada; e 2 turmas com duração de três meses, com carga horária total de 120h/a, cada.

Os cursos ocorrerão em regime virtual/remoto ou presencial, de acordo com as especificações de cada formação, em concordância com as condições sanitárias públicas durante o período pandêmico. Candidatos inscritos no processo seletivo deverão possuir equipamentos eletrônicos com acesso à internet para que possam participar das aulas quando realizadas de maneira remota.



Serviço

Seleção para a segunda chamada dos Cursos Básicos da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ)

Até esta terça-feira (31) por meio deste link. Gratuito. Mais informações: selecaocursos.ccbj@idm.org.br

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?