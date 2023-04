De Grammy devolvido até morte de McCartney: No 'Dia da Mentira' relembre lorotas da cultura pop

Em quase todo o hemisfério ocidental, o 1° de abril é considerado o "Dia da Mentira". A criação dessa, digamos, tradição, atravessa os séculos. A versão mais conhecida sobre a origem da data remonta ao momento no qual o rei Carlos IX resolve adotar o calendário gregoriano, recém criado pela Igreja Católica.

Até 1564, o ano começava a partir de 1 de abril. Tudo mudou quando o monarca francês instituiu o 1 de janeiro como início oficial. Teve quem não aprovasse a mudança e a população se dividiu. Assim, os favoráveis à modificação, para irritar quem não aceitava, passou a enviar-lhes presentes inusitados e convites para festas de Ano Novo inexistentes.

A brincadeira ganhou o mundo e consolidou o popular "Dia da Mentira". Para entrar no clima desta manifestação histórica, selecionamos casos onde uma lorota foi longe demais e transformou a carreira de vários artistas. Tem invasão alienígena, cantor falso e até uma boneca possuída atacando inocentes crianças.

Até Lennon citou a falsa morte de Paul McCarntney

Entre as teorias da conspiração que vagam pela indústria música, uma acerta o cantor e compositor Paul McCartney. O mito de que o artista estava morto começou a circular em 1969. A conversa fiada alegava que um sósia assumiu o lugar do músico. E tem mais, os colegas de Beatles até teriam encoberto a morte.

Contudo, conforme a lenda, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison colocaram supostos "sinais" ou mensagens subliminares escondidas nas músicas e capas de discos da banda. Durante as gravações de "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", McCartney entrou em seu carro Austin Healey e, posteriormente, bateu e morreu.

Legenda: Suposto funeral estampado na capa

A capa do clássico, segundo a turma, sugeria que aquela arte representava o enterro do colega. Na verdade, o acidente nunca aconteceu. Entre 6 e 19 de novembro de 1966 (data alegada do incidente), McCartney e namorada Jane Asher curtiam umas férias pela França e Quênia.

Anos depois, após separação dos Beatles, Lennon e McCartney soltaram inúmeras farpas publicamente. Ao melhor estilo dos astros, ambos escolheram se alfinetar com músicas. A novela de que McCartney estava morto chegou a ser citada na letra de “How Do You Sleep?”.

Em certo trecho do sucesso lançado no disco "Imagine", Lennon refere-se à teoria da conspiração e manda a real para o então ex-amigo. “Aqueles malucos estavam certos quando disseram que você estava morto”. Em 1993, brincou com a ideia de ser um sósia e deu um nome sugestivo para o novo disco ao vivo da carreira: "Paul Is Live"

Invasão marciana nos EUA

Imagina ligar o rádio e descobrir que o país está sendo invadido por seres alienígenas? Era noite de "Halloween" em 1938, quando um jovem e promissor Orson Welles (1915-1985) descobriu o poder de uma transmissão radiofônica. Naquela noite, o apresentador de 23 anos realizou uma adaptação para o rádio de "A Guerra dos Mundos", de HG Wells.

Welles queria apenas uma novela realista para seu programa de uma hora na CBS. Não foi bem assim. A maneira dramática como foi contada a história levou pânico nacional de costa a costa dos Estados Unidos. Obviamente, o caso acabou indo parar nas autoridades.

Com a liberdade em jogo, o radialista se apresentou a dezenas de repórteres, fotógrafos e cinegrafistas de noticiários em uma coletiva de imprensa. Era necessário desmentir e acalmar a população. Foi apenas uma "brincadeira bem-feita", pensou-se. Milhares de pessoas passam a acreditar realmente na invasão da Terra por discos-voadores oriundos de Marte.

De marte para o Ceará

Diante de toda a confusão armada com a transmissão de "Guerra dos Mundos", os engravatados de Hollywood viram certo potencial de boas cifras em Welles. Os estúdios foram atrás daquele idealizador e, de cara, a RKO já o contratou para escrever, dirigir e interpretar dois filmes, com liberdade para fazer o que bem entendesse.

A partir daquela pegadinha de Dia das Bruxas, começava uma trajetória no cinema de obras-primas e também fracassos de bilheteria. Quatro anos depois, Welles (1915-1985) desembarcou em Fortaleza para filmar “It’s All True”.

Toda essa incrível história em torno da passagem do artista é contada no recém lançado “As Jangadas de Welles”, dirigido por Firmino Holanda e Petrus Cariry.

Um Grammy devolvido por mentira

Nem a cultura pop está livre de levar o popular "migué". No finalzinho dos anos 1980, "Girl You Know It's True" tocava exaustivamente nas rádios. Com o irresistível refrão e uma batida euro dance que quando toca ninguém fica parado, a canção ficou oito semanas no primeiro lugar da Bilboard.

Significava, somente, atingir o degrau máximo do mercado fonográfico e adentrar o seleto olimpo de estrelas como Mchel Jackson, Madonna e por aí vai. Um feito sem tamanho para dois artistas nunca vistos nas redondezas. Milli Vanilli subiram no ônibus e já ficaram na janela.

Conquistaram o jovem da época com o combo perfeito de clipes na MTV, dancinha e roupa escolada. Outros singles da dupla também chegaram a brilhar, casos de "Baby Don't Forget My Number" e "Girl I'm Gonna Miss You" (essa até na trilha sonora da novela "Top Model" da Globo).

Mas, nada com a relevância até então de"Girl You Know It's True". Com tamanho prestígio, a dupla foi premiada com o Grammy de "Artista Revelação". Começava ali a ascensão e queda dos caras. E tinha um alemão esperto no meio dessa jogada.

O produtor musical Frank Farian já mandava super bem em terras europeias. Da mente deste profissional dos hits saiu, por exemplo, um quarteto musical que chegou a embalar muita festinha aqui pelo Brasil. O Boney M.

Tempos depois, como num conto de fadas, o alemão escutou em uma boate o som do grupo norte-americano Numarx. Era "Girl You Know It's True". Antenado, Farian teve a ideia de trabalhar naquela faixa. Deu un retoque. Adicionou mais balanço, acelerou com retoques de manha e sensualidade e a cria estava viva.

Mas, faltava algo. Quem subiria no palco para cantar e promover aquele som. É quando Fabrice "Fab" Morvan e Robert "Rob" Pilatus, dois modelos e dançarinos que circulavam por Berlim entraram no barco. Estava formado o Millie Vanile

Milli Vanilli faziam "playback"?

Playback é algo corriqueiro nessa indústria, principalmente quando a apresentação do referido artista é na TV. Do Iron Maiden a Reginaldo Rossi no inesquecível programa cearense Terral, performar em cima da faixa era um recurso válido para divulgar o trabalho.

Contudo, fica um pouco estranho perceber um possível playback quando a história é valendo. Ou seja, ao vivo. Durante apresentação da dupla teve quem percebesse algo estranho no desempenho vocal dos dois cantores. Começaram as dúvidas em torno daquele sucesso.

Como os caras violaram a lei Fausto Silva do "quem sabe faz ao vivo", o rastro de pólvora acendeu. A explosão veio em seguida quando o rapper Charles Shaw veio a público e jogou a braba. Ele era uma das vozes por detrás de "Girl You Know It's True". Pegou mal. A casa caiu valendo.

Legenda: Duo Milli Vanilli figura no centro de uma farsa que até hoje gera debate Foto: (Foto: AP/Divulgação)

A farsa desabou como um meteoro em terra de dinossauro. O seu Grammy fez questão de pedir o prêmio de volta. Frenesi e decepção tomaram o noticiário. Muita tiração de onda envolve o caso desde então. Quase quatro décadas depois, este escândalo fonográfico ainda gera debate e muita conversa em mesa de bar.

Para muitos fãs, pouco interessa se é um fake. Farian talvez nem imaginasse que aquela obra ganharia aquela repercussão. Já Millie Vanille tentaram um retorno, dessa vez, segundo os mesmos, cantando realmente o material que estava gravado. O bonde tinha passado e a dupla ouviu um "Aham. Senta lá Cláudia".

Xuxa acusada de pacto

Maria da Graça Xuxa Meneghel completou incríveis 60 anos de vida. Em 44 anos de carreira, nem a estrela da TV brasileira conseguiu se livrar de fofocas e mentiras inventadas. Das inúmeras balelas que circulavam sobre a apresentadora, uma em particular se dedicava a justificar uma série de insinuações no campo do sobrenatural.

Por detrás daquele sucesso de vendas tinha a mão (e chifres) de ninguém menos, que o próprio capiroto. O plano de criar o pânico moral em torno da eterna "Rainha dos Baixinhos" ganhou ares de lenda urbana. Você, em casa, podia descobrir os sinais do tal pacto.

Bastava rodar os discos da Xuxa ao contrário para escutar as mensagens diabólicas. E tome fedelho arranhando LP, quebrando som dos papais e se divertindo demais com a lorota. O auge da paranoia ocorreu em 1989, quando, supostamente, uma boneca da artista tocou o terror em Sorocaba, interior de São Paulo.

Boneca possuída

Criada em 1987, a boneca da Xuxa vendia bem e chegou a ultrapassar mais de 800 mil unidades entregues. De sonho de consumo da criançada, o item passou a ser motivo de medo dentro das casas. Corria a notícia e boato que uma das bonecas foi possuída e atacou uma criança no meio da madrugada.

Segundo a mentira, aquele suposto e literal "brinquedo do cão" foi acorrentado na sede da Arquidiocese de Sorocaba. Uma multidão foi atrás da boneca assassina. Precisou o pároco local fechar as portas do local e avisar que tudo aquilo não passava de um boato.

Boato, sabotagem industrial, forças do além... O certo é que a boneca da Xuxa se unia ao boneco do Fofão na lista dos perigosos dos anos 1980. Sim, antes de "Chucky" e da atual M3gan, a onda de brinquedos do mal estava com tudo naquela década.

Anos depois, a própria Xuxa assumiu a história como uma grande brincadeira. Para divulgar "Stranger Things" a Netflix lançou um vídeo estrelado pela artista. Ao melhor estilo da paródia, o vídeo brincando com as lendas urbanas que a apresentadora teve que enfrentar. Vá de retro!.