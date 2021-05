De Beto Guedes a Guilherme Arantes, novo álbum de Delia Fischer revisita canções consagradas

Delia Fischer atribui à carga genética o fato de ser tão produtiva. Não há intempérie que a esmoreça. Desconhece pausa. O pai, Wilfried Fisher, talvez seja o maior responsável por isso. Judeu vindo da Alemanha no período de guerra, sofreu com a fome e a sede, mudando para o Brasil em busca de sobrevivência.

“Nossa geração não passou por guerras. Então, quando penso no caso do meu pai, percebo que isso ficou em mim. Tem um gene de sobrevivente aqui”, conta, em entrevista ao Verso por telefone.

A música ocupa inteiramente esse panorama de resistência. É fôlego e conexão. Foi por meio dela, inclusive, que a cantora, compositora e pianista carioca contornou o susto que é a pandemia de Covid-19, conforme descreve, a fim de prover novos ares para si e para os outros.

Assim nasceu “Hoje”, álbum que chega às plataformas de streaming nesta sexta-feira (21) já agigantado pelo conceito que abraça: revisitar consagradas músicas do cancioneiro nacional como forma de homenagear a arte e os encontros.

Sim, porque, apesar das distâncias provocadas pelo insistente instante pandêmico, foram muitos os enlaces realizados durante esse período. Por meio de lives semanais, Delia se viu ainda mais conectada com o público que já a conhecia, ao mesmo tempo que também próxima de novos ouvintes.

“Muitas pessoas estavam se repetindo nas transmissões, e eu comecei a perceber que aquilo era um abraço, um espaço para carinhos e afetos. Algumas músicas que entraram no álbum, não à toa, foram pedidos dessas pessoas”, detalha.

A faixa-título – composição de Taiguara (1945-1996), cantor, compositor e instrumentista uruguaio radicado no Brasil – é o maior exemplo disso. Ao escutá-la novamente após o pedido feito na live, Delia não pensou duas vezes em inseri-la no repertório.

Segundo a artista, a criação é uma "mensagem na garrafa", dialogando tanto com o período em que foi gestada, na ditadura militar brasileira, quanto com o agora. “É uma canção que ecoou em 1969 e, quando a gente ouve hoje, faz muito sentido. Naquela época, era a ditadura militar; agora, é essa ditadura da loucura em que vivemos”.

Por sua vez, o desfile das outras músicas atravessa o próprio caminhar da cantora e pianista. São amores antigos, dos tempos de menina. Como quando escutou, pela primeira vez, o álbum “A página do relâmpago elétrico” (1977), de Beto Guedes, e se sentiu pequena diante da beleza do mundo.

A partir dali, passou a conhecer Flávio Venturini, Guilherme Arantes, Ronaldo Bastos, Ivan Lins e mais um time de artistas cujas composições, algumas das mais queridas e conhecidas do grande público, são revisitadas agora por ela no novo projeto.

Desafios e potências

O planejamento, no início da empreitada, era herdar a mesma maneira como a qual foram realizadas as lives da artista – em casa, com seu piano, ao lado do marido, Matias Correa, que, além de contrabaixista e cantor, assina o processo de gravação e mixagem do álbum. Contudo, logo no primeiro take, Delia percebeu que não seria possível.

Delia Fischer Cantora, compositora e pianista “Quando fui gravar o piano, vi que tinha cachorro, carro, toda a casa”, ri. “Para as lives, tudo bem, mas, para a qualidade que a gente queria com o projeto, teria que ser de uma outra forma. Até porque esse trabalho vai ficar para a eternidade, eu tinha que registrá-lo da melhor maneira”, explica.

Responsável pela direção musical de vários musicais premiados – a exemplo de “Elis - A Musical”, “Milton Nascimento - Nada será como antes” e “Chacrinha - O Musical” – a intérprete, então, resolveu encarar o desafio de levar tudo para o estúdio e lidar com as dinâmicas intrínsecas a ele. Nesse ínterim, surgiu uma música não-planejada para estar no disco (“Blues de acabar”, composição dela e de Márcio Moreira, gestada na pandemia), interpretada com Ney Matogrosso.

“Tivemos a oportunidade de tê-lo conosco no material, então o desafio foi gravar à distância – estávamos no mesmo ambiente, mas sem poder ter contato físico, sem poder estar perto... Pra gente, isso é muito maluco, muito estranho. Mas é como tem que ser, é o único jeito que se pode agora, então que seja assim”.

A belíssima forma como ambos entoam os versos, numa magnética confluência de vozes, emociona e contorna qualquer barreira. Em certo momento, Ney proclama: “Quem é que segue adiante/ como se, por instante,/ amar não fosse o contrário da razão?”. Mais adiante, Delia complementa: “Ri por último quem some na escuridão”. Inspirada dupla a atravessar tantas paisagens sentimentais.

Um encanto que permeia todas as faixas – nove ao todo, sendo duas autorais – beneficiado pelo sonido do piano amalgamado com a suave voz de Fischer. “Meu mundo e nada mais”, de Guilherme Arantes, por exemplo, consegue chegar ainda mais forte na audiência devido à urgência de sua letra, ao passo que ”In My Life”, de Lennon (1940-1980) e McCartney, tem o mérito de alcançar outras topografias pessoais e territoriais.

Nessa seara estrangeira, a música “Jóga”, da cantora e compositora islandesa Björk, uma das grandes influências de Delia, também integra o álbum, reproduzida com maestria, numa tocante aura melancólica.

O peso da emoção

Fischer confessa que não foi fácil revisitar as canções. Em muitos momentos, a emoção falava mais alto e embargava a voz e os sentidos. “Algumas eu tive que gravar várias vezes, porque, por exemplo, eu chorava. Foi muito difícil. Em todas eu tive essa questão de me emocionar demais”, diz, citando como um dos exemplos mais emblemáticos a já citada “A página do relâmpago elétrico”. “Fiz umas três vezes. Cheguei a concluir, gravei, ia começar a mixar, e então falei que ia fazer de novo, mudando o tom do piano e o arranjo”.

Neste momento, com o disco totalmente finalizado e às portas do lançamento, Delia contempla todos esses caminhos e vibra pelos próximos que estão por vir. O primeiro já tem data certa: no mesmo dia em que o disco chega às plataformas digitais, também é lançado o clipe de “Hoje”, com direção de Nando Chagas. O momento acontece às 18h, no YouTube.

À medida que o trabalho for ganhando mais praças, a cantora ainda pretende trazer os compositores participantes do processo para mais perto, convidando-os para lives, por exemplo.

“Esse disco é, antes de tudo, uma homenagem ao amor que eu tenho à música, aos artistas que fizeram essas canções e que me inspiraram tanto. Então, penso que, na medida do possível, podemos trazer mais artes e vídeos do projeto”, adianta.

Delia Fischer Cantora, compositora e pianista “A música é a língua que eu falo, o idioma que eu falo melhor. Nesse momento, acho que aprendi muitas novidades em relação a como levar essa arte para as pessoas. Houve um amadurecimento até no momento de gravar, de produzir, de comunicar e, claro, de estudar. Tenho estudado coisas novas, porque esse é um processo eterno. Não dá pra parar. E tô fazendo isso justamente para que essa seja uma mensagem para as pessoas. Antigamente, a música era vista como uma arte da cura, e ela tem esse poder. Para mim, é uma missão que eu tenho levado cada vez mais a sério”, conclui.

Hoje

Delia Fischer

Independente

2021, 9 faixas

Disponível nas plataformas de streaming a partir desta sexta-feira (21)

