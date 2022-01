David Bowie completaria 75 anos neste sábado (8); relembre nove músicas do artista

Se vivo, David Bowie completaria 75 anos neste sábado (8). Nascido em 1947 na cidade de Londres, Reino Unido, o artista era considerado o "camaleão do rock", e além de cantar foi ator, compositor e produtor musical.

Ele morreu em 2016, dois dias após completar 69 anos, vítima de um câncer. O britânico lutou 18 meses contra a doença, mas não resistiu e faleceu em 10 de janeiro "rodeado por sua família", segundo divulgou, na época, a conta oficial do artista no Twitter.

Ele divide a data de aniversário com outras personalidades famosas, como o cientista Stephen Hawking, que completa 80 anos neste sábado, e o cantor e ator também já falecido Elvis Presley.

Lançamento de álbum polêmico

Para celebrar a data, o disco "perdido" de Bowie, "Toy", foi lançando de forma independente e com material bônus nessa sexta-feira (7). O trabalho gravado em 2001 já havia sido disponibilizado em novembro de 2021, em uma caixa colecionável, e só agora chega sozinho aos fãs.

O álbum surgiu como projeto a partir das versões de "Can't help thinking about me" (canção de 1966) que Bowie interpretou com seu grupo no fim dos anos 1990.

Ele também representa um momento importante na carreira de Bowie, pois durante a gravação em Nova York o cantor se reconciliou com o produtor Tony Visconti, de quem havia parado de trabalhar desde antes de "Let's Dance", grande sucesso de 1983, produzido por Nile Rodgers.

Músicas mais ouvidas de David Bowie

Nesta data, o Diário do Nordeste preparou uma lista das músicas mais ouvidas pelos fãs de David Bowie na plataforma de streaming Spotify.

1ª Heroes

2ª Starman

3ª Rebel Rebel

4ª Let's Dance

5ª Space Oddity

6ª Life on Mars?

7ª Moonage Daydream

8ª Modern Love

9ª Changers

