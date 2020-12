Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos estão na final da "Dança dos Famosos 2020"

Em momento decisivo do quadro Dança dos Famosos 2020 (Globo) deste domingo (13), o grupo 2 se apresentou no samba, na segunda etapa da competição. Após as apresentações do foxtrote e do samba, com a somatória das pontuações, Danielle Winits, Giullia Buscacio e Lucy Ramos ficaram com as maiores notas e saíram finalistas da etapa.

O trio vai disputar a grande final no palco do Domingão do Faustão no próximo domingo (20), e vão dançar dois ritmos: a valsa e o tango. Quem conquistar as maiores notas nas duas performances, será a vencedora da temporada.

Giullia e Lucy participaram neste domingo, enquanto Danielle, que lidera o placar, se apresentou na semana passada. Giullia está em segundo lugar, e Lucy, em terceiro.

Antes de revelar a classificação que anunciaria os três finalistas, Fausto Silva agradeceu os participantes que não conseguiram seguir na disputa por causa de problemas de saúde.

Juliano Laham teve que se ausentar por causa de um tumor benigno chamado feocromocitoma – ele já fez a cirurgia e se recupera bem; Felipe Titto e Bruno Belutti testaram positivo para a Covid-19; e Zé Roberto precisou deixar o quadro por causa de uma lombalgia.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?