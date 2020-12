'Dance com seu amor mesmo sem música', diz Lázaro Ramos ao se declarar a Taís Araújo

Lázaro Ramos, 42, encantou seus seguidores em um vídeo no qual aparece dançando com a mulher Taís Araújo, 42. "Bom dia com uma lembrança e um conselho. Dance com seu amor mesmo sem música. O tempo passa voando e todo chamego é bem-vindo", compartilhou o ator na manhã deste sábado (19), no Instagram.

Anônimos e celebridades, como Debora Bloch, Alinne Moraes e Malu Galli enalteceram a declaração com elogios e emojis de coração. "Que amor! Eu amo esse casal", escreveu Ingrid Guimarães. Sincero, o casal declarou que pensou em se separar durante a pandemia em entrevistas recentes.

"Estava até vendo casa para morar, imaginando eu e meus filhos, guarda compartilhada (risos)", disse Araújo à revista Época em outubro. "Pensei nisso? Pensei mesmo! Em como seria nossa vida. E também em 'será que vou bancar essa?'. Casal com filho na quarentena real, sem nenhum funcionário... Estava difícil mesmo. Não era um desejo real de querer separar, era o de ter um tempo para mim."

A atriz disse que a pandemia acabou fazendo com que o relacionamento esfriasse porque o casal tinha poucos momentos a dois. "A gente era um casal que namorava, saía para jantar, tomar um vinho, ir ao cinema. Minha mãe ficava com as crianças duas vezes na semana. Isso acabou", contou. "Estamos tentando recuperar."

Em agosto, o ator também comentou as dificuldades que eles enfrentaram durante o isolamente imposto pelo coronavírus. "O estresse foi grande. A gente quebrou muito pau. Principalmente porque nunca administramos tanta coisa juntos. Posso dizer? Achei que a gente fosse se separar. Não era pela quarentena, era trabalhar na quarentena", explicou ele à Ingrid Guimarães no programa Além da Conta: Novo (A)Normal, do canal GNT.

Apesar das brigas, o ator imagina que a partir de agora a relação se fortaleceu. "E a gente passou por isso. Eu entendi que, agora, não largo dela por mais nada. Porque se passou da quarentena, se passou das brigas da quarentena, se ainda tem o tesãozinho de vez em quando... Agora não largo mais, amor", disse o ator.

Araújo e Ramos começaram a namorar em 2004 e decidiram morar juntos com menos de um ano de namoro, em novembro de 2005, oficializando a união em janeiro de 2007. Em março de 2008, o casal se separou, retomando a relação em

