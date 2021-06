Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá podem utilizar o nome 'Legião Urbana', decide STJ

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá poderão utilizar a marca da banda Legião Urbana, fundada por eles ao lado de Renato Russo, segundo decisão dos ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedida nesta terça-feira (29).

O voto de desempate pela decisão favorável aos ex-integrantes da banda foi do ministro Marco Buzzi. A marca era alvo de disputa jurídica entre os artistas e o herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini.

Disputa judicial por 'Legião Urbana'

A ação, analisada desde abril deste ano, visava impedir que os dois utilizassem o nome da banda. 'Legião Urbana' foi registrado em 1987 pela Legião Urbana Produções Artísticas, que era controlada por Russo e está sob a administração do filho.

Para Marco Buzzi, o nome do antigo grupo é "patrimônio imaterial" dos dois músicos, já que não existiria sem eles. Assim, informou na decisão, "não podem ser tolhidos de usar o nome que representa suas carreiras profissionais".

Ainda assim, segundo o ministro, a utilização do nome pelos ex-integrantes contribui para a valorização do patrimônio do herdeiro.

Voto contra ex-integrantes

No início do julgamento, ocorrido ainda no mês de abril, a ministra Isabel Gallotti, relatora do caso, concedeu voto favorável ao filho de Renato Russo.

Segundo ela, que repetiu o voto nesta terça, Dado e Bonfá não teriam mais o direito sobre a marca, mesmo afirmando que eles poderiam seguir tocando as músicas do grupo.