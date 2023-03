Cursos gratuitos de gestão e produção cultural estão com vagas abertas em Fortaleza

Não apenas acessar cultura, mas sobretudo participar dela. Essa é a tônica de dois cursos voltados para quem deseja se especializar em gestão e produção cultural. Totalmente gratuitas, as formações técnica e de pós-graduação ocorrerão em Fortaleza.

A oportunidade é singular, principalmente devido à retomada do setor após o período mais denso da pandemia de Covid-19. Além dos novos desafios, os participantes deverão refletir sobre diferentes formas de atuação no meio. Haverá certificação e possibilidade de inserção na área.

Um dos cursos é o de Especialização em Gestão Cultural, promovida pelo programa Laboratórios Culturais. Com processo seletivo aberto, seguindo até 13 de abril, é voltado para gestores e profissionais técnicos com experiência em gestão na área da Cultura no poder público, iniciativa privada e instituições sem fins lucrativos.

Serão 70 vagas abertas ao público e as aulas acontecerão de forma presencial, em local ainda a ser divulgado. O curso é composto por 11 disciplinas ministradas ao longo de dois fins de semana por mês, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos.

Legenda: Turma anterior do Laboratório de Gestão Cultural 2 na disciplina Cultura e Comunicação - Marketing Cultural Foto: Divulgação

Uma série de conhecimentos e novas dinâmicas e orientações quanto ao uso de ferramentas de gestão, aliando conhecimentos técnicos a uma formação humanística consistente, estão na programação das aulas.

Entender o Carnaval

Outro curso bastante interessante nessa área é o de Produção de Eventos, com foco em eventos do ciclo carnavalesco. Tudo terá início no dia 17 de abril, e será ministrado pelas experientes produtoras culturais Nádia Sousa e Cristiane Pires, com realização da Fundação Silvestre Gomes.

A formação deve interessar a produtores que já atuam no mercado e querem aperfeiçoar conhecimentos ou àqueles que querem iniciar nesse campo de trabalho.

O aluno terá contato com informações sobre a produção de eventos de modo geral, bem como com ferramentas necessárias para a produção de eventos culturais com foco nos eventos do ciclo do Carnaval.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até completarem as vagas.

Serviço

Cursos de gestão e produção cultural

Curso de Especialização em Gestão Cultural do Laboratório de Gestão Cultural

Inscrições até 13 de abril por meio deste site. Voltado para gestores e profissionais técnicos com atuação na área da Cultura. Gratuito.

Curso Produção de Eventos, com foco no ciclo carnavalesco

Inscrições neste link, abertas enquanto houver vagas. Gratuito.