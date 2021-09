Crítica social de ‘A Família Dinossauros’ continua atual 30 anos depois do lançamento

Muito antes de Steven Spielberg fazer milhões com "Jurassic Park" (1993), eram outros dinos quem dominavam o cenário midiático daquele início dos anos 1990. "A Família Dinossauros" foi ao ar em abril de 1991 no EUA e posteriormente tornou-se um sucesso de audiência no Brasil.

Bordões como "Querida Cheguei" e "Não é a Mamãe" pavimentaram um fenômeno de cifras. Mesmo extintos, estes seres pré-históricos ainda tinham fome de lucro. Bonecos, chaveiros, álbuns, roupas, disco e até chiclete eram vendidos no auge da fama. Três décadas depois, a família Silva Sauro volta a ser assunto. As quatro temporadas da série estão no catálogo da Disney+. O universo de Dino, Fran, Bob, Charlene e Baby pode ser revisitado por novos (e antigos) fãs. Legenda: Dinossauros enfrentam dilemas contemporâneos

Mesmo pensada originalmente para o público infantil, a obra discutiu temas considerados tabus até hoje. Com acidez e certa leveza, estes dinossauros antropomórficos falaram de drogas, machismo, assédio sexual, censura, direitos de povos originários, direitos civis, objetificação de mulheres, guerras, ganância das grandes corporações e ecologia. Criação

"A Família Dinossauros" resulta da parceria entre dois gigantes do universo infantil. Além da já citada casa do Mickey Mouse, teve o primoroso trabalho da Jim Henson Company. Das mãos do bonequeiro Jim Henson (1936-1990) saíram crias como "Vila Sésamo" e "Muppets".

O canal ABC foi responsável por transmitir os 65 episódios que foram ao ar até outubro de 1994. A missão inicial era concorrer com outros programas, como "Os Simpsons" (1989). A história se passa em 60.000.003 a.C., num lugar conhecido como Pangeia. Assim como a criação de Matt Groening, os dinos agem como uma espécie de sátira aos costumes da "família de bem" norte-americana.

Os perfis de cada integrante da família são específicos. Dino é um operário que derruba árvores e precisa aguentar os gritos e desmandos do autoritário chefe. Fran é a voz da consciência. Bob e Charlene são os jovens que confrontam aquela ordem. Já o Baby é só capetice. Legenda: Filhos que confrontam crendices e superstições

30 anos depois, "A Família Dinossauros" prossegue questionando comportamentos e dogmas. Até o terraplanismo, causa medieval em voga no momento, foi alvo de críticas no episódio "O Mundo redondo de Charlene". Marcada pela ousadia da abordagem, a série continua refletindo acerca de inúmeros comportamentos.

Drogas

Mesmo se tratando de dinossauros, são os dilemas reais que impulsionam as situações vividas pelos personagens. No episódio "Uma nova folha", conhecemos uma erva que traz a felicidade. Após discutir com o pai (Dino reclamava do “cabelo grande do filho”), Bob foge de casa e acaba encontrando uma certa plantação na rua. Legenda: Dino sob efeito da planta misteriosa

Ao ingerir as folhinhas, toda a tristeza do adolescente vai embora. Bob leva as folhas para casa e parte da família passa a consumir a planta. A partir daí é só confusão, com direito ao chefe de Dino (o temível Sr. Richfield) entrar na viagem e cantar “Purple Haze”, de Jimi Hendrix.

Identidade

Mais velho entre os filhos, Bob costuma questionar as tradições e dogmas daquela civilização jurássica. Em "Eu nunca comi para meu pai", ele se recusa a fazer parte do mundo carnívoro e considera se tornar um herbívoro.

Atenção aos idosos

Em "A Família Dinossauros", existe o bizarro costume de que os homens podem jogar a sogra de um penhasco. Essa antiga regra acontece quando os idosos completam 72 anos.

Sobra para a vovó Zilda, mãe de Fran. Entretanto, um dia antes do arremesso, Bob decide que essa prática é quem precisa ser jogada fora e não sua avó.

Assédio sexual

Em "O que Harris Sexual quis dizer?", a personagem Monica começa a trabalhar na empresa de Dino. Lá, a amiga de Fran conhece o supervisor Al "Sexual" Harris. Pelo nome do sujeito, não vinha coisa boa. Legenda: Monica recorre à justiça

Após reagir às abordagens de Harris, Monica é demitida. Determinada, ela leva a empresa ao tribunal sob a acusação de assédio sexual. Inicia-se toda uma batalha nos tribunais para que a personagem possa ter justiça.

Igualdade

Outra vez a companhia de Dino entra no assunto. No caso do episódio "O Primeiro emprego de Charlene", a série traz à tona a questão da igualdade de oportunidades de trabalho para mulheres. Legenda: Charlene em busca do primeiro emprego

Precisando de dinheiro, Charlene decide procurar um emprego de meio período. Depois de ser rejeitada, ela decide cobrar seus direitos para o “Ancião Chefe”, que acata sua sugestão. Sob pressão do governo, Richfield contrata Chralene para ser a nova supervisora. Dino, por sua vez, recusa-se a levar sua filha a sério.