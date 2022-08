Crianças na plateia: Festival de Teatro Infantil apresenta mais de 50 espetáculos gratuitos no Ceará

A 11ª edição do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará retoma o formato presencial com espetáculos gratuitos para crianças em em Fortaleza e municípios do interior do estado. A programação inicia no dia 6 de agosto e segue até o dia 3 de setembro.

Com o tema "Tempo de Alegria", o festival pretende proporcionar novos olhares e o encontro com a fonte de alegria que está ao alcance de todos nas paisagens, nos amigos, nos livros, nas artes.

Ao todo, serão apresentados 55 sessões de espetáculos de atrações como o Grupo Dona Zefinha, Cia Prisma e a cantora Luiza Nobel em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Morada Nova, Itapipoca e Maracanaú.

Legenda: A cantora Luiza Nobel apresenta show para crianças Foto: Divulgação

Além dos espetáculos para o público em geral, o evento conta com debates em escolas, sessões exclusivas para alunos de escolas públicas e seminário virtual para educadores com o tema "Arte e Educação".

Os interessados devem fazer a retirada antecipada de até dois ingressos (gratuitos) por CPF na plataforma Sympla. Se não estiverem esgotados, os ingressos serão disponibilizados também nas bilheterias dos teatros antes do início dos espetáculos. No site do evento, é possível ter mais informações.

Veja a programação completa

Fortaleza

Dia 6 de agosto

16h30 – “Bailarina” – Sobrevento (SP)

Classificação etária: recomendado para crianças de 6 meses a 3 anos

Local: Teatro B. de Paiva - Porto Dragão (retirada gratuita de ingressos pelo Sympla a partir das 15h do dia 05)

17h – “Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” – Grupo Blitz (CE)

Classificação etária: livre

Local: Arena Dragão do Mar

17h30 – “Iara - O encanto das águas” – Cia Lumiato (DF)

Classificação etária: livre

Local: Teatro Dragão do Mar (retirada gratuita de ingressos pelo Sympla a partir das 15h do dia 05)

18h30 – Show Luiza Nobel para crianças (CE)

Classificação etária: livre

Local: Arena Dragão do Mar

16h às 20h – Dj Miau / Feira de troca de Livros e Brinquedos / feira Fuxico no Dragão / Feira de Comidinhas / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Local: Arena Dragão do Mar

Dia 7 de agosto

16h30 – “Terra” – Sobrevento (SP)

Classificação etária: recomendado para crianças de 6 meses a 3 anos

Local: Teatro B. de Paiva - Porto Dragão (retirada gratuita de ingressos pelo Sympla a partir das 15h do dia 06)

17h – “Carriola” – Zé Regino (DF)

Classificação etária: livre

Local: Arena do Dragão do Mar

17h30 – “Vamos comprar um poeta” – Duda Maia (RJ)

Classificação etária: recomendado para crianças a partir de 5 anos

Local: Teatro Dragão do Mar (retirada gratuita de ingressos pelo Sympla a partir das 15h do dia 06)

18h30 – “O Circo sem teto da lona furada dos Bufões” – Dona Zefinha (CE)

Classificação etária: livre

Local: Arena Dragão do Mar

16h às 20h – Dj Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / feira Fuxico no Dragão / Feira de Comidinhas / Oficinas Brincando e Pintando no Dragão

Local: Arena Dragão do Mar

Caucaia

Dia 12 de agosto

18h30 – “Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” – Grupo Blitz (CE)

19h – “João Sortudo” – Cia Prisma (CE)

Classificação etária: livre

Local: Escola Indígena Direito de Aprender do Povo Anacé

São Gonçalo do Amarante

Dia 13 de agosto

18h – “Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” – Grupo Blitz (CE)

18h30 – “Carriola” – Zé Regino (DF)

19h – “O Circo sem teto da lona furada dos Bufões” – Dona Zefinha (CE)

17h30 às 19h – Dj Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Classificação etária: livre

Local: Pecém - Praça da Matriz

Morada Nova

Dia 14 de agosto

19h30 – “João Sortudo” – Cia Prisma (CE)

20h – “Carriola” – Zé Regino (DF)

20h30 – Show Luiza Nobel para crianças (CE)

19h às 20h30 – Dj Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Classificação etária: livre

Local: Praça da Matriz

Itapipoca

Dia 20 de agosto

18h – “João Sortudo” – Cia Prisma (CE)

18h30 – “Carriola” – Zé Regino (DF)

19h – “O Circo sem teto da lona furada dos Bufões” – Dona Zefinha (CE)

17h30 às 19h – Dj Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Classificação etária: livre

Local: Praça da Prefeitura

Dia 21 de agosto

18h – “Bia e Luca contra o Dr. Desperdício” – Grupo Blitz (CE)

18h30 – “O Galinheiro de Bragança” – Grupo Galhofo (CE)

19h – Show Luiza Nobel para crianças (CE)

17h30 às 19h – Dj Miau / Feira de Troca de Livros e Brinquedos / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Classificação etária: livre

Local: Praça da Prefeitura

Maracanaú

Dia 3 de setembro

18h30 – “João Sortudo” – Cia Prisma (CE)

19h – Show Luiza Nobel para crianças (CE)

18h às 20h – Dj Miau / Oficina de Brinquedos Reciclados com Simone Barreto

Classificação etária: livre

Local: Praça da Estação