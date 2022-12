CPM 22 realiza shows em Fortaleza e Juazeiro do Norte em 2023; veja agenda

O grupo de rock CPM 22 já está com data marcada para voltar ao Ceará. A banda fará dois shows no Estado em maio de 2023: No dia 12, a banda realiza apresentação na cidade de Juazeiro do Norte, e no dia 13, em Fortaleza.

Será um show com os maiores sucessos da carreira do grupo. Conforme divulgação, a apresentação na capital cearense terá ainda uma participação surpresa que em breve será anunciada.

O grupo ficou conhecido nacionalmente por sucessos como “Não Sei Viver Sem Ter Você” e “Dias Atrás”.

Trajetória musical

Com 27 anos de existência, o grupo CPM 22 nasceu na cidade de Barueri, em São Paulo.

O CPM 22 foi uma das poucas bandas do hardcore brasileiro a ganhar um disco de ouro e fazer sucesso no mainstream, e com isso, abriu as portas para uma nova geração de bandas de rock brasileiras. Em 2008, ganharam um Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro.

Em breve, mais informações sobre local e vendas de ingresso.