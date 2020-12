Corpo do Ator Eduardo Galvão vai ser cremado em cemitério da zona norte do Rio, nesta quarta-feira

O corpo do ator Eduardo Galvão vai ser cremado na tarde desta quarta-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O sepultamento está programado para acontecer às 15h e sem a realização de velório. Apenas familiares do ator poderão participar da cerimônia, de acordo com informações da Revista Quem.

Eduardo Galvão, de 58 anos,morreu na noite desta segunda-feira (7) após ser internado no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com Covid-19. Desde o dia 1º de dezembro, ele estava intubado com 50% dos pulmões comprometidos.

No fim do mês passado, o ator Eduardo Galvão tinha manifestado preocupação sobre os riscos da covid-19 junto ao colega e amigo Stepan Necerssian.

"Sai de casa não, cara", disse Galvão a Nercessian, através de um áudio pelo Whatsapp, após constatar seu diagnóstico da doença. O ator enviou a mensagem no dia 23 de novembro. "Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai”, complementou Eduardo Galvão.

O ator tinha dado entrada na UTI com metade da capacidade pulmonar comprometida pelo contágio do coronavírus. E ele estava há uma semana intubado, quando faleceu.

Stepan Nercessian se manifestou publicamente pelas redes sociais, e lamentou a perda do amigo. “Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”, disse Nercessian.

