Corpo de João Donato será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O corpo do cantor, compositor e multi-instrumentista João Donato será velado nesta terça-feira (18), de 11h às 15h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com cerimônia aberta ao público. O artista, considerado um dos principais nomes da bossa-nova, morreu nessa segunda-feira (17), aos 88 anos de idade, vítima de uma pneumonia.

De acordo com a Agência Brasil, Donato será, depois, cremado no Memorial do Carmo, na zona portuária da capital carioca, mas o momento será restrito aos familiares e amigos.

Morte de João Donato

A notícia da morte do músico foi dada pela família dele. Donato sofria problemas no pulmão e no coração e apresentava um quadro de sepse — popularmente chamada de "infecção generalizada" — há algumas semanas.

Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio, e chegou a ser intubado, segundo o G1.

Expoente da bossa-nova

Um dos principais nomes da bossa-nova, João Donato foi parceiro de outros expoentes do movimento, como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Dick Farney. Jazz, samba e ritmos caribenhos se misturaram na música do acreano que iniciou a carreira ainda na adolescência, aos 15 anos, acompanhando Altamiro Carrilho.

A influência do jazz ficou forte em sua vida durante a passagem pelos Estados Unidos, onde morou entre as décadas de 1959 e 1972, e tocou com artistas como Chet Baker. Na volta ao Brasil, ele se consolidou como um dos principais artistas de sua geração.

O artista assina uma série de sucessos da MPB, como as parcerias com Gilberto Gil em "Emoriô" e "A Paz". Foi também parceiro de Chico Buarque, Caetano Veloso, Aldir Blanc, Cazuza, Arnaldo Antunes, Joyce, João Bosco, Emílio Santiago, entre outros intérpretes e letristas.