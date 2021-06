Confira croquis da nova coleção de Ronaldo Fraga sobre o Cariri para a São Paulo Fashion Week

Em algumas horas, o mundo todo poderá fazer uma visita virtual à casa dos mestres e mestras da cultura caririense. A experiência será proporcionada pela coleção “Terra de Gigantes”, a ser apresentada na abertura da São Paulo Fashion Week, a partir das 18h30.

O trabalho é resultado de uma collab entre o estilista Ronaldo Fraga e alunos e profissionais de moda do Senac-Crato. Eles partiram dos Museus Orgânicos, desenvolvidos nas casas dessas referências culturais do sul do Ceará, para “vestir” o Brasil com as raízes negra e indígena que constituem sua formação.

Natural do Crato, a estudante Ísis Xenofonte, 30 anos, foi uma das envolvidas no planejamento da coleção, que começou ainda em 2020, com as visitas dos alunos do Senac às residências de mestres como Espedito Seleiro, Antônio Luiz, Françuli, Dona Dinha, entre outros.

Legenda: A estudante Ísis Xenofonte com o "caderno do artista" que utilizou para pensar a coleção com os colegas e o estilista mineiro

Em abril de 2021, começaram as trocas com o mineiro. “Com a professora Ariane, a gente se encontrava com Ronaldo toda terça à noite, virtualmente. Ele nos instigou a criar um caderno criativo sobre os museus, em que desenhamos, pintamos, colamos, escrevemos texto, poesia. Os looks foram surgindo de acordo com essas pesquisas”, explica Ísis.

Cultura popular revisitada

Nas cores, texturas, linhas e formas de alguns croquis de “Terra de Gigantes” já disponibilizados, é possível perceber inúmeras referências a expressões como a cultura do vaqueiro, o cangaço, o reisado de caretas e a festa do boi, por exemplo.

“Cada elemento que a gente encontrou nesses locais foi de uma riqueza. Se dissesse que precisaríamos fazer mais dez coleções, a gente faria”, dimensiona Ísis, que adianta, inclusive, já existirem propostas até de Portugal neste sentido.

Como filha da região, ela admite ter olhado de forma mais apurada para aquilo que faz parte do seu cotidiano.

Ísis Xenofonte Estudante de Moda no Senac-Crato Os museus estão aqui e a gente convive diariamente, mas às vezes passa despercebido… Ronaldo nos instigou a visualizar os museus e a cultura popular muito além, de forma diferente. Foi de um aprendizado que nós nunca tivemos, realização de um sonho”, celebra.

Legenda: Detalhes do processo de criação dos croquis

Daqui para frente, a ideia dela e dos demais estudantes do Coletivo Cariri Visceral, que já marcou presença do Dragão Fashion de 2019, inclusive, é abraçar cada vez mais essa regionalidade que lhes pertence.

“Vamos escancarar o Cariri para o mundo”, finaliza, com as portas e janelas dessa “universidade” abertas para visitação.

Serviço

> Abertura da São Paulo Fashion Week, com apresentação da coleção "Terra de Gigantes", nesta quarta-feira (23), às 18h30, no site da semana de moda paulistana.

> Live comentada da coleção, com reexibição do Fashion Film, às 20h, no YouTube do Senac Ceará.