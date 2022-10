Concurso de fantasias e bailes: saiba onde curtir o Halloween em Fortaleza

Doces ou travessuras, terror e fantasia. Apesar de não ser uma tradição no Brasil, é possível comemorar o Halloween em diferentes locais de Fortaleza. A programação, maioria voltada para o público infantil, conta com concurso de fantasias, teatro e atrações musicais.

Para saber onde curtir o Dia das Bruxas, o Diário do Nordeste separou algumas opções que trazem muita diversão para toda a família. Confira abaixo:

Halloween Parangaba É Show

Legenda: No Shopping Parangaba, programação acontece no Castelo do Terror Foto: Divulgação

No sábado (29), as crianças podem aproveitar o Bailinho do Terror, um evento para o público infantil no Castelo do Terror e conta com a animação da Banda Dó-Ré-Mix. Além disso, será realizada uma competição das melhores fantasias. Haverá premiação para os três primeiros colocados. Há ainda uma oficina de confecção de máscaras de halloween.

Já no domingo (30), o Shopping Parangaba, seguindo com a programação especial de Dia das Bruxas, promove a peça teatral “Hotel Transilvânia”. Nela, os pequenos poderão rir bastante com a história do resort do vampiro Drácula e todos os seus hóspedes.

Sábado (29), a partir de 16h, e domingo (30), a partir de 17h, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba). Gratuito. Mais informações: @shoppingparangaba

Bailinho de Halloween do RioMar Kennedy

Legenda: Programação do RioMar Kennedy inclui atrações musicais Foto: Divulgação

Outra opção é o Bailinho de Halloween do RioMar Kennedy, realizado neste sábado (29). O evento tem acesso gratuito. A programação conta a animação da Blitz Entretenimento e apresentação musical da cantora Aline Jordão com os hits atuais que animam a criançada, tem ainda personagens, brincadeiras e pinturas faciais, além da decoração temática.

Sábado (29), a partir de 16h, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy). Gratuito. Mais informações: @riomarkennedy

Programação artística e infantil

O Shopping Benfica terá apresentação musical no domingo (30) com o trio Choro Chorado, das 12h30 às 14h30. Mais tarde, às 17h30, haverá Halloween para criançada com concurso de fantasias e show com a banda Canta Kids. As apresentações são gratuitas e acontecem na praça de alimentação (1º piso).

Domingo (30), a partir de 12h30, no Shopping Benfica (R. Carapinima, 2200 - Benfica). Gratuito. Mais informações: @shoppingbenfica

Baile de Halloween

O Shopping Del Paseo promove no sábado (29) uma ação especial com o tema Dia das Bruxas. Todas as atividades ocorrem no Piso L1 e são gratuitas. Com início às 14h, pintura facial e salão fashion abrem as atividades do dia. Gostosuras e travessuras unem o público infantil a partir das 17h, em torno de um baile com música e concurso de fantasia. As crianças fantasiadas vão concorrer a prêmios.

Sábado (29), a partir de 14h, no Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota). Gratuito. Mais informações: @delpaseo

Halloween da Zoe

No North Shopping Fortaleza, a programação acontece no sábado (29), às 17h, na Praça de Alimentação, de onde segue um cortejo pelo shopping com a banda Jujuba. A programação contará com distribuição de doces e também brindes para as crianças com as melhores fantasias.

Sábado (29), a partir de 17h, no North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingfortaleza

K-fest Halloween

A programação no North Shopping Jóquei começa no sábado (29) com bailinho infantil. Já no domingo (30) haverá o K-fest Halloween, a partir das 17h, com apresentações do Random Play Dance. O concurso de fantasia começa às 18h e às 20h acontece o encerramento da festa. Todas as atrações irão ser realizadas no palco da praça de alimentação, no piso L3.

Sábado (29), a partir de 16h, e domingo (30), a partir de 17h, no North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingjoquei

Concurso de fantasias

No North Shopping Maracanaú, no sábado (29), acontece o concurso das três melhores fantasias, bandinha com cortejo no Mall e personagens do Mundo da Jujuba. As atividades irão ser realizadas no piso L2.

Sábado (29), às 17h, no North Shopping Maracanaú (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE). Acesso gratuito. Mais informações: @northshoppingmaracanau

Bailinho de Halloween do Via Sul Shopping

No Via Sul Shopping, a programação especial acontece no sábado (29) com o Bailinho de Halloween, na praça de alimentação, das 17h às 19h. A animação ficará por conta da banda da Jujuba, além do concurso de fantasias e pintura facial. Para participar do concurso de fantasias e pintura de rosto é necessário fazer a inscrição no aplicativo do shopping.

Sábado (29), a partir de 17h, no Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga). Acesso gratuito. Mais informações: @viasulshopping

Programação infantil

O Shopping Iguatemi Bosque recebe uma programação infantil especial de Halloween para o final de semana. No sábado (29), a partir das 17h, a turma do Hotel Transilvânia traz toda a magia de um resort cinco estrelas. Já no domingo (30), também a partir das 17h, as fashion dolls Monster High garantem a diversão dos pequenos. Ambos espetáculos contam com um intérprete de libras, sendo acessíveis a todos.

Sábado (29) e domingo (30), a partir de 17h, no Shopping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz). Acesso gratuito. Mais informações: @iguatemifortaleza

Programação no Halloween

Outra opção infantil é o halloween no Imprensa Food Square. No sábado (29), o elenco da Patrulha Canina se apresenta para a criançada e, no domingo (30), é a vez dos personagens de Monstro S.A, Marsha e o Urso. Crianças até 12 meses não pagam.

Sábado (29), às 18h45, domingo (30), às 18h, no Imprensa Food Square (Av. Desembargador Moreira, 2355 - Dionísio Torres). Ingresso: R$ 20 por pessoa. Mais informações: @ imprensafoodsquareoficial

Halloween do Zé

No dia 6 de novembro, acontece o Halloween do Zé, na praça Mestre Pedro Boca Rica (anexo do TJA), organizado e produzido pela turma do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) Manhã 2022, em prol de arrecadar fundos para a montagem do espetáculo de conclusão da turma. Será uma festa à fantasia, com discotecagem, performance, diversidade e encontro.

Dia 6 de novembro, às 15h, na praça Mestre Pedro Boca Rica (Rua 24 de Maio, 600 - Centro). Ingresso: R$ 10 adiantado no Sympla e R$ 20 na hora do evento. Mais informações: @ tja.theatrojosedealencar

