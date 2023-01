Concerto gratuito em Fortaleza reúne jovens de sete estados com composições sobre história de Jesus

Um evento de música sacra reunirá cerca de 150 jovens de todo o País neste fim de semana em Fortaleza em apresentações com orquestra e coral. Os participantes escrevam 10 músicas para o próprio musical que serão apresentadas neste sábado (14) em uma igreja no bairro Cidade 2000, às 19h30.

O concerto faz parte da 11ª edição do Louvor em Harmonia, projeto da Escola de Música Sacra de Fortaleza, que tem como um dos objetivos aperfeiçoar aptidões em orquestra, coral, regência e composição para musicistas da área religiosa.

Participarão jovens do Acre, Amazonas, Paraíba, Paraná, Roraima e Distrito Federal, além do Ceará.

A orquestra e o coral com 100 vozes serão regidos por Zacarias Fernandes, maestro do Coral do Teatro Amazonas e regente do Festival Amazonas de Ópera.

O evento completo tem duração de uma semana e iniciou na última segunda-feira (9). As composições dos participantes já haviam sido escritas, baseadas em um tema específico.

A temática das composições em 2023 foi "O Evangelho do Reino". O organizador do evento, Jaime Júnior, explica que as composições contam a história de Jesus Cristo desde o seu nascimento até a morte e ressurreição.

O que ocorrerá neste sábado é o concerto de encerramento após a semana de programações e ensaios. Será uma apresentação com orquestra e coral que interpretarão as 10 músicas que foram escritas especificamente para o evento.

Serviço

Louvor em Harmonia 9

Data: 14 de janeiro de 2023 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém

Endereço: Av. das Castanholeiras, 155 - Cidade 2000