Complexo Estação das Artes retoma atividades com programação neste fim de semana

O Complexo Cultural Estação das Artes, que estava fechado para manutenção e melhorias tecnológicas desde o último dia 16 de maio, retomará às atividades a partir desta sexta (2). A programação diversa comemora os 30 anos do movimento Manguebeat e segue também no sábado (3) e domingo (4).

De acordo com a publicação nas redes sociais do equipamento, o retorno será marcado, na sexta, pela mistura do bloco cearense Iracema Bode Beat e os convidados pernambucanos Otto Ferreira e Gilmar Correia, com o repertório do movimento iniciado na década de 1990.

A animação do sábado (3) fica por conta de Agê e dos DJs Bugzinha e Nego Célio, que chegam com o Novo Baile Soul para sonorizar a Gare da Estação.

Já no domingo (4), irá acontecer a 9ª edição da Feira Mais Vinil, ao som do DJ Carlos Magno. Além disso, vai ter diversão para a criançada com pintura infantil e os restaurantes do Mercado AlimentaCE.

A Kuya - Centro de Design do Ceará, que funciona no complexo, só retorna em 18 de junho, conforme nota divulgada nas redes sociais do equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará).

"Os espaços culturais retornarão às atividades com melhorias de sonorização, iluminação, internet e sistema de videomonitoramento, além de uma programação especial para todos os públicos", assegurou o órgão.