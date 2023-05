Complexo Estação das Artes interrompe atividades até junho

O Complexo Cultural Estação das Artes anunciou nesta terça-feira (16) o fechamento temporário para manutenção e melhorias tecnológicas. A Estação das Artes e o Mercado AlimentaCE terão atividade interrompidas de 18 de maio a 1º de junho, retornando o funcionamento no dia 2 de junho.

A Kuya - Centro de Design do Ceará, que funciona no complexo, só retorna em 18 de junho, conforme nota divulgada nas redes sociais do equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará).

"Os espaços culturais retornarão às atividades com melhorias de sonorização, iluminação, internet e sistema de videomonitoramento, além de uma programação especial para todos os públicos", esclarece o texto.

Pinacoteca segue em funcionamento

No prédio anexo, a Pinacoteca do Ceará aberta à visitação do público de quinta a sábado, das 12h às 20h, e aos domingos, de 10h às 18h, com entrada gratuita.