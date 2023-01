Começa o Pré-Carnaval em Fortaleza; Luxo da Aldeia e Araketu embalam primeiro dia

O Pré-Carnaval de Fortaleza começou nesta sexta-feira (20), com apresentações na Praça do Ferreira, no Centro da Capital cearense. As grandes atrações da noite ficam por conta do tradicional bloco Luxo da Aldeia e da banda de axé Araketu.

Mais cedo, Bárbara Sena abriu os trabalhos com um repertório em homenagem ao compositor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha, um dos nomes mais atuantes no Carnaval da cidade. Marcinhos, frevos e cocos deram o tom.

A Praça do Ferreira ficou lotada de foliões que esperaram ansiosos a volta dos festejos mominos.

Legenda: Luxo da Aldeia fez a festa na Praça do Ferreira Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Público lota a Praça do Ferreira Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Bloco cearense foi a segunda atração da noite Foto: Thiago Gadelha

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza retorna após dois sem festas por conta da pandemia da Covid-19. O fim de semana será repleto de atrações em nove polos.

Veja a programação do fim de semana de Pré:

Sexta-feira (20)

After Pré-Carnaval

Superbanda

DJ Rafa Brook

Serviço: No Vibe 085 Bar (Rua Manuel Queirós, 511 - Cocó). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 20.

Praça do Ferreira

18h - Bárbara Sena com repertório em homenagem a Tarcísio Sardinha

18h30 - Luxo da Aldeia

20h - Araketu

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Legenda: Na Praça do Ferreira, o Luxo da Aldeia faz show nesta sexta (20) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pré Quartinho

Nayra Costa

Carnaval no Inferno

Banda Piracema

Serviço: Araripe Bar (Rua Waldery Uchôa, 3 - Benfica). A partir de 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

Sábado (21)

Tem carná!

Luxo da Aldeia

Frevilhando

Superbanda

Serviço: Na Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). A partir de 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

Legenda: Super Banda se apresenta em diferentes pontos Foto: Reprodução

Praça do Ferreira

18h - Concentra Mas Não Sai

20h - Iracema Bode Beat

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Aterrinho Praia de Iracema

16h - Desfile dos Blocos: Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Camaleões do Vila e Baqueta

DJ Ada Porã

Unidos da Cachorra + convidado

Transacionais

Benito di Paula

Serviço: Praia de Iracema. Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. Gratuito.

Legenda: Benito Di Paula se apresenta na Praça do Ferreira Foto: Raony Correia

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito.

Barra do Ceará

16h - Alê Eloi

18h - Átila Lopes e Severina Brown

Serviço: Marco Zero da Barra do Ceará. Gratuito.

Mercado dos Pinhões

17h - Mel Matos

18h30 - DJ Priscila Delgado

20h - Super Banda

Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito.

Parque Rachel de Queiroz

17h - Pacote de Biscoito

19h - Carol Damasceno

Serviço: Av. Governador Parsifal Barroso - Presidente Kennedy. Gratuito.

Simpatizo Amor de Bloco

16h - DJ Maria Tavares

17h - Os Transacionais

19h - Tatianna Freitas e Banda

Serviço: No Parque Bisão (Av. Beira Mar, 4364, Mucuripe). Gratuito.

Legenda: Os Transacionais fazem diversos shows neste fim de semana Foto: Allan Taissuke

Bloquinho do Radar

Davizão

DJ Adrian

DJ Pedro Alencar

DJ Carina

DJ Lari Cavalcante

DJ Jr Vasconcelos

Serviço: No Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles). A partir de 17h. Ingressos a partir de R$ 40.

Cabaré dos Alfazemas

Os Alfazemas

Anthony Carvalho

Serviço: No Moto Libre Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 25.

Balako Bloco

Igor Montenegro (Bloquinho do Igu)

Banda Verão S/A

DJ Tai

DJ Dito

Serviço: Rua Dragão do Mar, 230, Centro. A partir de 16h. Ingressos a partir de R$ 40.

Legenda: Igor Montenegro faz show no Balako Bloco Foto: Divulgação

Deu Liga de Verão

Leo Santana

Mari Fernandez

Zé Vaqueiro

Zé Cantor

Banda São 2

Serviço: No Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil). A partir de 20h. Ingressos a partir de R$ 100.

Legenda: Léo Santana é uma das atrações do Deu Liga de Verão Foto: Eder Mota

Bloquinho de Verão

Bell Marques

Saulo

Marcinho

Balanço Social

Serviço: No Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz). A partir de 15h. Ingressos a partir de R$ 250.

Legenda: Bell Marques é atração deste fim de semana do Bloquinho de Verão Foto: Divulgação

Pré Carnaval do Frei

Bloco do Prazer

Feitos pra Sambar

Serviço: No Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape). A partir de 15h.

Domingo (22)

Praça João Gentil (Benfica)

10h - Samba do Mar

11h - DJ Albano Selector

12h - Piracema

13h30 - DJ Ada Porã

14h30 - Cris Malagueta

Serviço: Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia. Gratuito.

Legenda: Banda Piracema marca presença nos pré-carnavais Foto: Reprodução

Raimundo dos Queijos

10h - Micaela

12h - Grupo DTF

14h - Theresa Rachel

Serviço: Rua General Bezerril, 151 - Centro. Gratuito.

Passeio Público

09h - Tia Samila e sua Turma (infantil)

Serviço: Rua Dr. João Moreira, s/n, Centro. Gratuito.

Festival de Gastronomia Cearense

14h - Bloco Iracema Bode Beat

Serviço: Na Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro). Gratuito.

Legenda: Bloco Iracema Bode Beat encerra programação do Festival de Gastronomia Cearense no domingo (22) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Bailinho de Carnaval

Legenda: Bailinho de Carnaval do RioMar Fortaleza tem programação para crianças e adultos Foto: Divulgação

Banda BBK

Os Transacionais

Serviço: No RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). A partir de 16h. Gratuito.