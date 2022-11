Com show de Elba Ramalho e regata de jangadas coloridas, Encontro Sesc Povos do Mar começa domingo

Há mais de 10 anos enaltecendo a cultura, as práticas e saberes tradicionais da comunidade do litoral, o Encontro Sesc Povos do Mar volta ao presencial para sua 12ª edição. Com show de Elba Ramalho, regata de jangadas coloridas e atividades gastronômicas, o festival inicia neste domingo (20).

O encontro reúne, neste ano, mais de 200 comunidades do litoral de 25 munícípios cearenses. A programação acontece até o dia 24 de novembro no Sesc Iparana, em Caucaia, na Barra do Ceará e na Prainha do Canto Verde, em Beberibe.

A cantora Elba Ramalho se apresenta no dia da abertura do evento, no domingo. Para ter acesso ao show, basta levar 1kg de alimento que será doado ao Mesa Brasil, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc.

Legenda: Cantora Elba Ramalho faz show na abertura da programação do evento Foto: Thiago Gadelha/SVM

Orla colorida

Chegando na terceira edição, a exposição flutuante Aquavelas marca o início do Encontro. Na tradicional regata de jangadas, 12 artistas plásticos convidados coloriram as velas das embarcações que ficarão expostar na orla de Fortaleza.

Depois, as jangadas vão navegar pelo mar até a Vila do Mar. A partir de referências artísticas e pessoais, o grupo leva para as telas elementos que traduzam, entre texturas, formas e traços uma grande celebração ao Ceará, chamando atenção para a importância da defesa e preservação dos oceanos.

União de saberes

Ainda no domingo, o evento promove o intercâmbio entre Grupos do Ciclo Pascoal (Papangus de Beberibe - Prainha do Canto Verde e de Caetanos), Reisados de Caretas de Piquet Carneiro (São Gonçalo e João Paulo Segundo), Grupos Quilombolas (Caetanos de Capuan e Serra do Juá), Maracatus (Vozes da África, AZ de Ouro, Baobá e Rei Zumbi) e dos Bonecos Gigantes Universo Negro do Aracati.

Em cortejo, os grupos celebram ainda o Dia da Consciência Negra e a pluralidade das comunidades tradicionais em um primeiro encontro desse gênero no Ceará, de acordo com o consultor de programação social do Sesc, Paulo Leitão.

Esse intercâmbio de saberes também vai ser trazido na atividades Caminhos da Mesa, em que a chef Van Régia vai desenvolver junto com as Mestres das cozinhas tradicionais do Ceará, reflexões sobre cultura alimentar, além de dialogar sobre aproveitamento integral dos alimentos a partir de experiências sensoriais dos sabores, cores e aromas cearenses.

Confira destaques da programação

Dia 20

Exposição Flutuantes Aquavelas

Horário: 8h

Local: Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar

Cortejo

Horário:18h

Show da Cantora Elba Ramalho

Horário:20h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana - Caucaia

Dia 21

Caminhando com os Encantados e o Poder da Natureza, com Pajé Luís Caboclo e Cacique João Venâncio, Povo Tremembé, Itarema.

Horário: 8h

Local: Trilha Ecológica do Sesc Iparana

Oficinas de Artesanias e Práticas Sustentáveis

Horário: 9h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Vivência Externa - Integração família natureza, uma forma de vida sustentável em cores e sabores: a experiência do Condado da Prainha do Canto Verde - Beberibe

Horário: 11h

Local: Condado, Prainha do Canto Verde, Beberibe

Vivência Náutica - Conversas Flutuantes | Movimento Barra Unida

Horário: 14h

Local: Rio Ceará

Caminhos da Mesa com a chef Van Régia (Culinária da Van)

Horário:16h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 22

Corrida de Canoa de Zinga

Horário: 8h30

Local: Rio Ceará

Roda de Saberes “Direitos, (re) existências e desafios dos povos e comunidades tradicionais do litoral do Ceará”

Horário: 9h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Lançamento da Exposição Fotográfica Barra do Ceará: sua magia e seu esplendor, de Francisca Maria, Luiz Carlos Lima e Sávio Sampaio

Horário: 9h30

Local: Albertu’s Restaurante - Barra do Ceará, Fortaleza

Fragata Viva o Mangue Vivo

Horário: 10h

Local: Rio Ceará

Roda de Saberes “Mulheres e Marés: protagonismo das mulheres no litoral do Ceará”

Horário: 15h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Caminhos da Mesa com a chef Van Régia (Culinária da Van)

Horário:16h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Festival Calungas, Casimiros e Mamulengo

Horário: 16h30, 17h,17h30 e 18h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 23

DiCumê: Socialização de práticas alimentares

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Trem do Litoral - Percurso de reconhecimento das praias metropolitanas e suas problemáticas socioambientais

Horário: 9h

Local: Saindo da Praia de Iparana até a Beira Mar de Fortaleza

Festival Calungas, Casimiros e Mamulengos

Horário: 13h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Conversas para elos: Entrelaçando fazeres e memórias no litoral do Ceará

Horário: 14h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Crepúsculo: Contemplação do pôr do sol na Barra do Rio Ceará, com a participação de Kayro Oliveira.

Horário: 16h30

Local: Rio Ceará

Grupo Uirapuru Orquestra de Barro, Moita Redonda, Cascavel

Horário: 17h

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Dia 24

Conversas para Elos “Memórias e labores do litoral do Ceará”

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

DiCumê: Socialização de práticas alimentares

Horário: 8h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana

Mostra de Vestimentas Tradicionais, em parceria com o Senac Ceará

Horário: 10h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana Encerramento do XII Encontro Sesc Povos do Mar - Torém Tremembé e Suassuamussará

Horário: 11h30

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana Serviço XII Encontro Sesc Povos do Mar Dia 20/11/22: das 18h às 22h

De 21/11 a 23/11/22: das 8h às 12h e das 14h às 22h

Dia 24/11/22: das 8h às 11h30

