Com nova exposição em Fortaleza, artista plástico Roberto Galvão traz a riqueza do Sertão

Pintor, desenhista e gravador, Roberto Galvão é reconhecido por diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior. O cearense volta a mostrar a sua produção mais recente com a exposição “Jardim Interior". A mostra tem início no sábado (6) e fica em cartaz até 27 de maio na Galeria Casa D’Alva.

O acervo reúne 40 obras, entre pinturas e aquarelas inspiradas nas flores do jardim de sua casa e da região onde vive. Os trabalhos se inspiram em temas corriqueiros, porém pouco explorados nos registros artísticos. As tintas de Galvão passeiam pela beleza de plantas como mandacarus, damas da noite, botões de cuxá e chananas.

Em "Jardim Interior", Galvão "envereda por caminhos trilhados por artistas abstratos e construtivos, entretanto sem abandonar a figuração", descreve o curador das obras e também artista plástico, José Guedes.

Voltando a Fortaleza

Após 10 anos, Roberto Galvão volta a expor na Galeria Casa D’Alva. Neste mesmo espaço, o realizador apresentou os trabalhos do ciclo “Mato Branco”, no qual o artista referenciou a paisagem do bioma natural cearense, a caatinga.

Agora, a mostra “Jardim Interior” amplia o olhar sensível do pintor. "Embora permaneça tendo por tema a complexidade e a riqueza do nosso Sertão, de modo algum ele busca fazer registros de realidade. O real é apenas o ponto de partida ou pretexto, ou motivo para realizar exercícios de linguagem. Suas pinturas são pinturas e querem apenas ser pinturas”, descreve o curador.

Ainda segundo Guedes, a recente produção assinada por Galvão adentra ricos aspectos. Preocupa-se mais com a composição, com a harmonia ou desarmonia das cores, com o equilíbrio ou desequilíbrio, com o ritmo e, muito menos, com o registro do real”, aponta a curadoria.

Outra natureza

Nascido em Fortaleza, em 1950, Roberto Galvão é graduado e mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará, onde defendeu a monografia "A Escola Invisível: Artes Plásticas em Fortaleza (1924 - 1958)".

Como artista, participou de exposições em países como Argentina, Cuba, Uruguai, Portugal, Espanha, Polônia, França, Alemanha e Bulgária.

Legenda: Obra da mostra "Jardim Interior" Foto: Divulgação

Antropóloga e historiadora, Regina Raick acompanha o trabalho desenvolvido por Roberto Galvão nos últimos anos. Na percepção da especialista, esta nova safra resulta da constante busca do cearense por reinventar o olhar.

Em 'Mato Branco', conta Regina, o realizador abordou a luta constante pela sobrevivência no agreste. Um cenário marcado pelos múltiplos aspetos da vida e da morte. São tintas baseadas em uma natureza tortuosa, cheia de espinhos e autodefesa.

"Agora, em 'Jardim Interior', tudo se reveste da força e das cores da esperança, flores que invocam o canto dos pássaros, uma brisa suave, um sol que esquenta e aconchega. Já não é mais 'Mato Branco', é outra natureza criada pelo olhar do Roberto”, finaliza Regina Raick.

Serviço: Mostra “Jardim Interior”. De 6 a 27 de maio na Galeria Casa D’Alva (Rua João Brígido, 948, Joaquim Távora). Abertura neste sábado (6), às 10h. Gratuito.