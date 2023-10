Com homenagem a Chico Anysio, Festival Nacional de Humor de Maranguape começa neste domingo (15)

A partir deste fim de semana, Maranguape respira cultura - e muitas risadas. Neste domingo (15), no Parque Ecológico Professor Renato Braga, ocorre a abertura do 13º Festival Nacional de Humor de Maranguape: uma homenagem a Chico Anysio, durante edição especial do projeto "Domingou no Parque". O momento começa às 8h, com show de humor de Dona Fransquinha, e contará com ações voltadas para o meio ambiente, como caminhada guiada e distribuição de mudas.

Ao todo, serão sete dias de programação. Além das tradicionais "Noites do Riso", que ocorrem nos dias 20 e 21 de outubro, o evento também contará com mostra de teatro itinerante, feiras de artesanato e gastronomia, rodas de conversa, recitais, oficinas e ações que promovem a literatura de cordel e de humor.

Durante o festival, a Casa de Cultura Capistrano de Abreu também recebe a abertura da Exposição Chico Anysio, que reúne vida e obra do humorista cearense e uma breve história do evento, que surgiu como uma "homenagem em vida" ao artista.

Confira a programação completa:

Terça-feira (17/10)

14h - Abertura da Exposição Chico Anysio, mostra que retrata a vida e obra do humorista, além da história das 12 edições do Festival.

Onde: Casa de Cultura Capistrano de Abreu - Entrada franca

Terça a quinta-feira (17 a 19/10)

8h - Atividades de conscientização sobre o meio ambiente para crianças, como caminhada guiada com orientações práticas e de preservação da natureza e distribuição de mudas

A partir das 15h - Mostra de Teatro Itinerante. Grupos de teatro de Maranguape levam uma programação itinerante de apresentações culturais para os distritos Sapupara, Tanques, Cachoeira, Lages, Itapebussu e Amanari

Noites do Riso

Sexta-feira (20/10)

19h - Exibição dos vídeos da Mostra Maranguape Criativo apresentados por artistas locais

20h - Tributo a Luiz Gonzaga com Orquestra de Cordas de Maranguape, Cyro Lima, Sâmya Abreu

21h - Ery Soares e Tizil

22h - Humorista Skema

23h - Titela

00h - Banda Nossa Trilha

Sábado (21/10)

19h - Exibição dos vídeos da Mostra Maranguape Criativo apresentados por artistas locais

20h - Bené Barbosa

21h - Bruno Paz e Oliveirinha

22h - Anderson Justus

22h40 - Sâmya Abreu, declamadora maranguapense de cordel

23h - Lucas Veloso

00h - Banda Dona Leda

Onde: Arena Chico Anysio, na Praça Capistrano de Abreu

Serviço

13º Festival Nacional de Humor de Maranguape: uma homenagem a Chico Anysio

Quando: De 15 a 21 de outubro de 2023

Site: festivaldehumormaranguape.com.br

Redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube