Com Covid, Marco Ricca está bem disposto e pode ter alta da CTI em breve, diz hospital

O ator Marco Ricca, 58, tem evoluído em seu quadro de Covid-19 e deverá receber alta do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José em breve.

De acordo com o mais recente boletim médico divulgado pelo hospital, Ricca "segue apresentando evolução clínica, com melhora na função respiratória. O paciente está disposto e a equipe médica seguirá o acompanhando".

Além deles, outros atores receberam diagnóstico positivo para a Covid-19 recentemente, como a atriz Andréia Horta, 37, e Marieta Severo, 74, que chegou a ser internada, mas já teve alta. As duas já participavam das gravações da próxima novela das nove da Globo, "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo, quando contraíram a doença. Ricca também faz parte do elenco da trama, mas ainda não tinha iniciado as filmagens do seu personagem.

Os casos mais graves de artistas com o novo coronavírus são de Nicette Bruno, 87, e do cantor Genival Lacerda, 89. Ambos seguem internados em UTIs e intubados.