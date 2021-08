Com Caetano, Gal e Criolo na escalação, festival no Rio projeta edição presencial em novembro

O festival Rock the Mountain, realizado em Petrópolis (região serrana do Rio), abriu a venda de ingressos para um segundo fim de semana de evento, no dias 20 e 21 de novembro deste ano. As entradas para as primeiras datas, 13 e 14 de novembro, já estão esgotadas.

O passaporte que dá direito às datas extras custa R$ 492 e está disponível no site da Sympla.

A sexta edição do festival vai repetir a mesma programação nos dois fins de semana. No lineup, nomes como Caetano Veloso, Gal Costa, Silva, Criolo, BaianaSystem, Raimundos, Alceu Valença, Djonga, Luedji Luna, Marina Lima, Francisco, El Hombre, Karol Conka e MC Tha. A divisão das atrações por dia ainda não foi divulgada.

Legenda: Gal Costa integra o lineup do segundo fim de semana do Rock the Mountain Foto: Divulgação

Por causa da pandemia de Covid, o evento no parque de Exposições Itaipava, que ocorreria em 5 de dezembro de 2020, foi adiado para 2021.

Em comunicado, a organização destaca que se manterá atenta e que pode haver novo adiamento do festival para 2022. "Quem comprou poderá escolher entre pedir reembolso a qualquer momento ou salvar o ingresso para o ano que vem."

"Em meados de setembro, avaliaremos como estará, por todo país, a velocidade da vacinação, a taxa de transmissão, etc e o que poderemos planejar a partir dessas informações", segue o informativo.

"Caso o Rock the Mountain aconteça, iremos pedir cartão de vacinação e/ou PCR negativo conforme for solicitado pelos profissionais de saúde e órgãos públicos", afirma.

Em 2019, o parque recebeu nomes como Emicida, Natiruts, Baco Exu do Blues, Duda Beat, Heavy Baile, Boogarins, Rosie Mankatom, Johnny Hooker, Letrux e ÀTTØØXXÁ. Foram cerca de 40 atrações divididas em cinco palcos durante 16 horas de programação.

Além dos shows, como é comum em festivais, diversas ativações de marcas são proporcionadas. Entre as principais do Rock the Mountain estão a tirolesa, o voo de balão e um bungge jumping.

Serviço

Festival Rock the Mountain 2021

Dias 13, 14, 20 e 21 de novembro, no Parque de Exposições Itaipava (estr. União e Indústria, 10.000, Itaipava, Petrópolis, RJ). Ingresso: R$ 492 (passaporte para o 2º fim de semana). Mais informações neste link