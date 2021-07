Coletivo cearense apresenta espetáculo inspirado em texto teatral Tchekhov em mostra virtual

O clássico "A Gaivota", do russo Anton Tchekhov, ganha uma adaptação para o palco virtual da 8ª Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI8), nesta quinta-feira (1°), a partir das 19h, no YouTube. O texto é apresentado pelo coletivo Os Pícaros Incorrigíveis, com o espetáculo "Pagode Russo".

O evento marca a finalização do projeto desenvolvido pelo grupo no Laboratório de Teatro da Escola. Durante o espetáculo, o público presente na sala virtual poderá interagir com os atores pela plataforma Zoom. Com tutoria do chileno Hector Briones, o elenco é composto por Alysson Lemos, Beto Menêis, Caleb, Daniel Rocha, Junior Barreira, Magno Carvalho e Paula Yemanjá.

A partir das perguntas: Por que seguimos criando? Por que fazer teatro? Por que re(a)presentar a realidade? O que nos espera no futuro? O coletivo constrói o "Pagode Russo", transitando entre o realismo e o simbolismo, ficção e realidade, com o intuito de pensar um discurso que percorra entre as histórias da cena e da cidade.

"'A Gaivota' acompanha a história e vida de um grupo de artistas. Esses artistas estão na casa de verão e além dos dilemas amorosos, dos triângulos que se formam, o tempo todo eles estão falando e questionando sobre a arte. Como a arte afeta a vida? O processo deles de criação e tudo mais", diz a atriz Paula Yemanjá.

Adaptação

O processo de construção do espetáculo foi pensado inicialmente a partir de uma adaptação de "A Gaivota", um texto clássico do teatro tradicional, para o teatro de rua. Com o estabelecimento da pandemia, a apresentação precisou de reinventar.

Artistas de rua, Os Pícaros Incorrigíveis precisaram parar de se apresentar no seu local de trabalho tradicional. Das vias da cidade, a arte ingressou no mundo virtual, e o "Pagode Russo" não ficou de fora desse novo espaço teatral. Com o ingresso no laboratório da Escola Porto Iracema das Artes, o grupo encontrou uma nova forma de pensar o fazer artístico.

"A gente já estava brincando com a ideia de como levaríamos esse texto, que é um clássico do teatro de espaço fechado, para a rua. Como isso seria feito por um grupo de teatro que trabalha a partir do princípio da carnavalização dos espaços e da festa? Estávamos brincando um pouco com essa ideia, de deslocar esse lugar do clássico. Aí veio a pandemia que atropelou todo mundo", explica Iemanjá.

Em "Pagode Russo", o coletivo conseguiu unir a literatura à dramaturgia. O espetáculo será subdividido e apresentado posteriormente em três atos. Nesta quinta (1°), apenas o 1° ato será apresentado ao público.

"Quando o espetáculo tiver todo pronto, a ideia é que nós apresentemos em três dias diferentes. Ai vão ser seguidos. Aí você vai ter a visão do espetáculo todo, como se fosse uma minissérie", acrescenta a atriz.

Serviço

Pagode Russo

Quinta-feira (1°), a partir das 19h, no YouTube do Porto Iracema das Artes.