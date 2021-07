Clube literário cearense celebra aniversário com antologia de autores estreantes

Até quando existirão o ódio estrutural, as cercas invisíveis e os constantes interditos? Essa busca por uma “humanidade” que nos conecta e revitaliza foi a mola propulsora para a criação do conto “Mais um”, da escritora e jornalista Ana Lis Soares.

O texto estabelece uma espécie de diálogo com “Mineirinho” – famoso conto de Clarice Lispector (1920-1977) – ao narrar uma história cuja ênfase recai em temáticas como a violência urbana e policial e a discriminação sócio-racial no País.

“Escrevê-lo foi um processo de questionar, fazer perguntas, especialmente esta: ‘Até quando?’. É uma pergunta-grito, é um texto-grito”, resume a autora mineira, selecionada para integrar uma antologia idealizada pelo Pacote de Textos.

O clube cearense de assinatura de livros completa cinco anos neste mês de julho e enviará aos assinantes a coletânea em questão, com contos assinados por autoras e autores estreantes, feito Ana Lis. A iniciativa, inédita entre as empreitadas do segmento, visa incentivar não apenas o hábito da leitura, mas reforçar a inspiração e o compromisso com a escrita.

Rafael Caneca Idealizador do Pacote de Textos “No começo do ano, abrimos uma chamada para publicação de contos no blog do Pacote de Textos, um espaço criado justamente com o propósito de publicar narrativas de pessoas interessadas em contribuir com a nossa missão: manter vivo o hábito da leitura”, explica Rafael Caneca, idealizador do clube.

Segundo ele, muitas das produções enviadas surpreenderam a equipe do projeto que, antes mesmo de publicar o resultado, pensou na possibilidade de não deixar os textos apenas no ambiente virtual. “Assim, fomos atrás de organizá-los em uma antologia e presentear não só os autores, como também nossos assinantes. Queremos mostrar que tem muita gente boa produzindo atualmente, e que a literatura é assim, viva. Viva!”, festeja Rafael.

Pluralidade literária

A chamada foi aberta para escritoras e escritores de todo o Brasil. Contudo, por coincidência, Rafael Caneca sublinha que os onze contos selecionados foram majoritariamente de pessoas do Nordeste, versando sobre uma miríade de temas. Entre eles, estão memórias da infância, com atmosfera melancólica, engraçada, textos introspectivos ou dialogados, entre outros.

“Ou seja, bem variados mesmo, como entendemos que é e que deve ser a literatura. Por isso optamos por não ter um eixo norteador; o importante foi ser uma história bem contada”, diz. Por sua vez, quando questionado a respeito da fisionomia literária brasileira a partir do que está presente na coletânea, Rafael afirma não conseguir enxergar uma única face.

Legenda: Rafael Caneca é o idealizador do clube de assinatura de livros Pacote de Textos Foto: Divulgação

Para reforçar a tese, ele cita como exemplos o livro “Torto arado”, de Itamar Vieira Junior, um engenhoso testemunho a respeito de importantes questões sociais, como o trabalho escravo; e “Se deus me chamar não vou”, de Mariana Salomão Carrara, cuja narrativa é centrada na dificuldade que pode ser o crescimento para uma criança de 11 anos. Diferentes apelos e modos de narrar compondo a mesma tessitura criativa nacional.

“Temos também muita gente boa escrevendo fantasia, sobre questões e bandeiras contemporâneas relevantes e, não posso esquecer, escrevendo poesia – e da melhor qualidade!”, considera. Não à toa, a próxima chamada realizada pelo Pacote de Textos contemplará esse gênero literário, acionando novas abordagens, perspectivas e autores.

Quanto à comemoração da meia década de atividades do clube de assinaturas, além da antologia enviada aos assinantes também estão sendo programadas novidades no site, no canal do YouTube e no podcast do projeto, bem como uma live para celebrar a efeméride. “O sentimento é de que esse é apenas o começo, mas que tem sido um começo bem feliz. De muito trabalho, mas de um trabalho feliz”.

Importância do incentivo

Ana Lis Soares também encara com alegria a oportunidade de integrar a antologia do Pacote de Textos, sobretudo porque a obra é fruto de um incentivo à criação literária capitaneado pelo projeto. “Certamente, isso traz a sensação de esperança, dá sentido: por que trabalho como escritora? Por que insisto com as palavras? Então está aí, é por isso: escrevo para alcançar pessoas, porque escrever, para mim, é ‘inevitável’, é essencial”, situa.

Ela comenta não haver dúvidas de que qualquer iniciativa para a promoção da arte é urgente no Brasil, principalmente devido aos tempos sombrios. Considerando as escritoras e os escritores estreantes, o passo é ainda mais necessário, tendo em vista as limitações e dificuldades vivenciadas pelo mercado editorial, sobretudo neste cenário pandêmico.

Ana Lis Soares Escritora e jornalista “Escrever, para mim, é como estender meu corpo para o mundo – é um desnudamento, entrega; por isso, busco escrever sobre aquilo que observo, aquilo que mexe comigo, que me atravessa. Desse modo, minha expectativa é que os leitores confiram meu texto e encontrem espaço-tempo para olharem para si, para o outro. Que explorem as pequenezas do cotidiano. Que possam enxergar tanto a poesia quanto o avesso dela que existe na vida ordinária”, torce.

Julho também tem sido um mês especial para Ana Lis porque ela está lançando o primeiro romance de sua autoria, “Domingo”. Publicado pela editora Instante, o livro foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (ProAc) no ano passado.

A trama acompanha as histórias de sete protagonistas – todas mulheres, “minhas ‘personagens-ilhas’”, conforme referencia Ana Lis – durante um único dia, o domingo. No decorrer do romance, as narrativas vão sendo costuradas por relações mais evidentes entre as personagens ou por sentimentos, vivências e temáticas mais sutis.

Legenda: A escritora e jornalista Ana Lis Soares, além do conto presente na antologia do Pacote de Textos, também está lançando seu primeiro romance, "Domingo" Foto: Arquivo pessoal

“‘Domingo’ é um romance, logo o leitor encontrará nele temas universais, como o luto, a maternidade e o amor, e outros mais ‘contemporâneos”’, como relacionamentos tóxicos, abandono paterno e violência urbana”, enumera a autora. Este último assunto, central no conto “Mais um”, da antologia do Pacote de Textos, não apenas atravessa Ana Lis como, de acordo com ela, foi instrumento para conversar com Clarice Lispector.

“Escrevi como se pudesse dizer a ela que os 13 tiros de Mineirinho continuam a ecoar em nossa terra, assim como as perguntas que ela fez”, compara.

Retorno à escrita

Esse eco literário igualmente ressoou em Lina Cavalcante diante da chamada promovida pelo Pacote de Textos. A jornalista, psicóloga e psicanalista cearense enxergou, na ação, uma oportunidade para se deter em uma história surgida há nove anos. O conto, intitulado “Jardim das alergias”, trata de uma família em que todas as mulheres são alérgicas. Quando morrem, elas se transformam na alergia que tinham.

“Desenvolvi esse texto em 2012 e, depois disso, passei um intervalo de nove anos sem escrever mais. Voltei a fazer isso no ano passado, então o conto foi um marco, por ter sido o último texto que havia escrito, à época”, detalha Lina.

“Acabou que saiu uma história sobre alergias – e as alergias são uma rejeição do corpo a algo. Acho que eu já estava tomada pelas coisas do feminino, então no texto falo que a alergia é uma forma de a mulher dizer ‘não’, tendo em vista que isso não é tão fácil para as mulheres. Culturalmente, o ‘não’ de um homem e o ‘não’ de uma mulher são diferentes, então tem um pouco a ver com isso também”.

Legenda: A jornalista, psicóloga e psicanalista Lina Cavalcante acompanhada das palavras do professor e pesquisador Gilmar de Carvalho: crença na força das palavras Foto: Arquivo pessoal

Considerando-se menos uma escritora e mais “alguém que escreve”, Lina pretende que suas ideias e formas de narrar cheguem às pessoas da maneira que elas quiserem. Integrante do Coletivo Dente de Leão – cujo trabalho envolve produções de vídeos-textos – e outros projetos de valorização artística, ela percebe que quanto mais aberta for a manifestação da arte, melhor para que o público possa se encontrar nela.

Lina Cavalcante Jornalista, psicóloga e psicanalista “A partir do que viram, sentiram e leram, as pessoas podem dar um rumo para aquilo. Não gosto muito da ideia de que ‘tem que chegar desse jeito’. Na antologia, penso que o meu texto tem muito a ver com a questão do feminino na cultura. Mas pode ser que outra pessoa, com outra história e em um outro momento, leia e sinta outra coisa. O legal é isso”, percebe.

Situando as dificuldades pelas quais a sociedade passa no intuito de perseverar na leitura – haja vista toda a aceleração do tempo e das relações – Lina comemora a iniciativa do Pacote de Textos de fomentar o espaço da divulgação literária de novos autores e autoras. Para ela, apesar de os espaços para isso serem poucos, sempre que surgem representam força.

“Acho toda a ideia do Pacote de Textos muito bacana. Li quase todos os contos que foram selecionados para o blog, e achei bem legal. Acredito que as pessoas vão gostar de ler também, são textos interessantes. Não tenho expectativas quanto à recepção do meu conto, mas esse movimento me deu mais vontade de escrever, de ficar atenta a esses espaços”, confessa.

“É muito bom poder chegar na casa de alguém; ir, com o seu trabalho, com a sua escrita, a pessoas que você não conhece. Ser lido é importante”, conclui.

Trajetória de conquistas

Rafael Caneca, por sua vez, ao observar a trajetória do projeto que idealizou, reitera a visão da leitura como vetor de transformação. “Tem sido um percurso de um aprendizado imenso. Começou pelo amor que eu tenho aos livros – e essa essência eu faço questão de manter até hoje – mas, com o tempo, venho aprendendo a administrar um negócio que começou como uma ‘eupresa’, mas que, hoje em dia, já tem outras pessoas envolvidas”.

Segundo ele, o Pacote de Textos já conseguiu alcançar mais de 2.200 famílias, enviou mais de 14.000 Pacotes para todo o Brasil e sempre vem realizando uma série de ações. Um dos maiores exemplos é a FLiPacote, a Festa Literária do Pacote de Textos, feita em 2019 para celebrar os três anos do clube.

“E isso é só o começo! Uma das próximas metas é otimizar nossas entregas. Por estarmos no Nordeste, a logística para envio acaba ficando um pouco prejudicada, mas já estamos buscando soluções para isso”, adianta. “Minha maior preocupação é nunca perder a essência do clube: o amor pela literatura, mantendo o respeito, a humanidade, o comprometimento e o zelo em cada mínimo detalhe, bem como a valorização da diversidade”. Vida longa!



