Cineteatro São Luiz festeja 65 anos com shows de Sidney Magal, Zeze Motta e filme com Marco Nanini

Considerado um templo da cultura na capital cearense, o Cineteatro São Luiz celebra 65 anos de história em março. A agenda é diversa e passeia por atrações inéditas nas áreas da música, cinema, teatro e até lançamento literário. A programação também repercute o mês que abraça o "Dia Internacional das Mulheres".

Para se despedir de fevereiro, o equipamento recebe um ícone do Carnaval brasileiro em noite de festa e homenagem. Armandinho, o rei da guitarra elétrica baiana, traz sua banda para um show que reverencia a memória de Moraes Moreira (1947-2020).

Antes de Armandinho desfilar os sucessos da folia, a Temporada de Arte Cearense apresenta, nos dias 23 e 24, o espetáculo “Normal mente! (Dança-Libras)” com Clarissa Costa. O espetáculo é acessível em Libras e possui audiodescrição. No sábado (25), às 19h, a peça "Gratiluz" estreia no palco do Cineteatro. Em cena, uma crítica contra a pressão vivida no ambiente de trabalho. Confira o que março reserva no tradicional São Luiz.

Boas-vindas a março

Neste domingo (26), às 18h, Armandinho homenageia o compadre, amigo e grande parceiro musical, Moraes Moreira. O repertório inclui composições dos dois e sucessos do “Trio Elétrico Armandinho, Dodô e Osmar” e da banda “A Cor do Som”.

Assim, o último grito de Carnaval em Fortaleza acontece na magia de músicas como "Pombo Correio", "Chame Gente", "Zanzibar", "Beleza Pura", "Chão da Praça", "Vassourinha Elétrica", "Eu sou o Carnaval" e "Bloco do Prazer". Para completar a noite carnavalesca, o artista recebe o irmão e cantor, André Macêdo.

Legenda: Armandinho Foto: Divulgação

Para abrir o mês celebrando a mulher no teatro, o público tem a oportunidade de assistir ao espetáculo “E.L.A”, com Jéssica Teixeira. Destaque em festivais nacionais e internacionais, com passagem por Istambul, na Turquia, o primeiro solo da atriz é fruto de pesquisa em torno do próprio corpo.

Jéssica Teixeira começou na dança e teatro ainda criança e, aos 14 anos, assumiu trabalhar profissionalmente com arte e cultura. É graduada na primeira turma de Teatro da UFC e mestre em Artes pela mesma instituição. “E.L.A” acontece no sábado (4), às 19h.

Seguindo com as comemorações de março, no domingo (5), às 18h, a atriz e cantora Zezé Motta sobe ao palco com o show “Coração Vagabundo - Zezé canta Caetano”. O concerto é um alento àqueles que consomem MPB, as obras de Caetano, e a poderosa voz desse ícone da cultura brasileira.

Zezé Motta faz releitura de show lançado nos anos 1990 e investe na roupagem voz e piano. A ideia é revelar um cenário intimista e simultaneamente caloroso ao som de “Luz do Sol”, “O Ciúme”, “Odara”, “Esse Cara”, “Sampa” e “Tigresa”.

Sucesso de Hollywood

O espetáculo musical “A Cor Púrpura” chega ao Cineteatro São Luiz. Baseado no livro de Alice Walker, ganhador do Prêmio Pulitzer, e no filme de Steven Spielberg, a montagem conta a história de uma mulher negra no sul dos Estados Unidos no início do século XX.

Legenda: Com um elenco em sua maioria escolhido por meio de testes, o musical apresenta a trajetória e luta de Celie (Amanda Vicente) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia Foto: Divulgação

Ao todo, serão cinco sessões entre os dias 16 e 19 de fevereiro. "A Cor Púrpura – O Musical" conta a trajetória de Celie e lança crítica ao poder dado ao homem em uma sociedade que ainda luta por igualdade entre gêneros, etnias e classes sociais.

O livro escrito por Alice Walker (primeira escritora negra a ganhar o Pulitzer) foi adaptado para o cinema em 1985 por Steven Spielberg, recebendo 11 indicações ao Oscar.

Biografias inéditas

Um dos grandes nomes da arte cênica nacional marca presença. Dono de personagens inesquecíveis no cinema, teatro e TV, a história de Marco Nanini é destaque em março. O ator pernambucano conta com duas datas especiais que incluem filme inédito e lançamento de biografia.

No dia 24/03, às 19h, acontece exibição de "As Cadeiras", dirigido por Fernando Libonati. A produção conta com Marco Nanini e Camila Amado (em seu último trabalho em vida) e marca adaptação teatral do texto do

romeno Eugène Ionesco (1909-1904). A sessão será seguida de debate.

No dia 25/03, às 19h, acontece exibição de "As Cadeiras" e lançamento da biografia "O Avesso do bordado". A obra assinada pela jornalista Mariana Filgueiras detalha a trajetória e legado desse artista inigualável, premiado pela crítica e amado pelo grande público.

Legenda: Lançamento com sessão de autógrafos

A vida de Sidney Magal também ilumina o Cinteatro São Luiz. Dia 26 acontece a "Sessão Sonora", com direito a exibição da cinebiografia filme "Me Chama Que Eu Vou". O longa-metragem repassa os mais de 50 anos de carreira e mostra o homem por trás do artista.

A obra nasce de longo processo de pesquisa e reúne imagens de arquivos de televisão e do próprio cantor, que participa do projeto e narra, em primeira pessoa, as histórias desde a infância até o presente. Em seguida, Sidney Magal sobe ao palco e canta seus hits radiofônicos no show "Rádio Magal" às 18h.

Programação geral

Dia 23/02 e 24/02

17h e 19h - “Normal mente! (Dança-Libras)” com Clarissa Costa.

Entrada gratuita (limitado a 70 lugares).

Dia 25/02 (sábado)

19h - Gratiluz, A Tragédia (baseado em absurdos)

Entrada gratuita (limitado a 70 lugares).

Dia 26/02 (domingo)

18h - Armandinho e Banda em Homenagem a Moraes Moreira

Entrada: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia-entrada)

Dia 04/03 (sábado)

19h - E.L.A, com Jéssica Teixeira

Entrada: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Dia 05/03 (domingo)

18h - Coração Vagabundo: Zezé canta Caetano

Entrada: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia entrada)

Musical “A Cor Púrpura” no Cineteatro São Luiz (Dia 16.03 - 20h / Dia 17.03 - 20h / Dia 18.03 - 16h e 20h / Dia 19.03 - 18h)

Entrada: Plateia Inferior (até a fileira K) - R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia); Plateia Inferior (da fileira L a U) - R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (meia); Plateia Superior (fileira A a F) - R$100,00 (inteira) a R$50,00 (meia); Plateia Superior (fileira G a M) - R$75,00 (inteira) a R$37,50 (meia).

Dia 24/03



Exibição do filme "As Cadeiras", de Fernando Libonati. Com Marco Nanini e Camila Amado. Após sessão: debate com público

Entrada: R$ 20 / R$ 10

Dia 25/03

Exibição do filme "As Cadeiras", de Fernando Libonati. Lançamento da biografia "O Avesso do bordado", como sessão de autógrafos.

Entrada: R$ 20 / R$ 10

Dia 26/03

"Sessão Sonora", com Sidney Magal. Às 16h, exibição do doc "Me chama que eu vou" e show "Rádio Magal" às 18h.

Entrada única R$ 60 / R$ 30