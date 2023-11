Cine Ceará 2023: veja a programação desta segunda-feira (27)

A programação gratuita do 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, principal evento de audiovisual do Estado, segue sendo realizada em Fortaleza. O festival acontece até a próxima sexta-feira, 1º de dezembro.

Nesta segunda (27), acontecem duas atividades paralelas à exibição de filmes: o início do seminário "Os desafios da produção audiovisual: descentralizar e diversificar com sustentabilidade", no Porto Iracema das Artes, e o curso "Cuidados jurídicos para produções audiovisuais", na Casa Amarela Eusélio Oliveira.

Entre exibições de filmes, há opções no Cinema do Dragão dentro de mostras paralelas e, à noite, no Cineteatro São Luiz, com representantes das mostras de curtas e de longas do evento.

Porto Iracema das Artes

SEMINÁRIO OS DESAFIOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL: DESCENTRALIZAR E DIVERSIFICAR COM SUSTENTABILIDADE

9h às 12h - Políticas públicas para o audiovisual nacional

14h30 às 17h30 - A Ancine e a produção audiovisual CONNE

Hotel Sonata de Iracema

DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

10h

Alemania / Alemanha. María Zanetti. Ficção. 87’. Argentina-Espanha. 2023.

Mediação: Bruno Carmelo

Casa Amarela Eusélio Oliveira

CURSO CUIDADOS JURÍDICOS PARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

16h às 18h30

Cinema do Dragão

MOSTRA OLHAR DO CEARÁ - LONGA-METRAGEM

Sala 02, às 14h, classificação indicativa: 10 anos

Debate com realizadores após a exibição com mediação de Camilla Osório

Nirez eterno. Aderbal Nogueira e Glauber Paiva. Documentário. 73’. Ceará. 2023.

Amilton Melo - ídolo de todos. Ciro Câmara e Vinicius Augusto Bozzo. Documentário. 75’. Ceará. 2023.

MOSTRA VITRINE LGBTQIA+

Sala 01, às 16h, classificação indicativa: 12 anos

Corpolítica. Pedro Henrique França. Documentário. 102’. Brasil. 2023.

MOSTRA CANAL BRASIL 25 ANOS

Sala 01, às 18h, classificação indicativa: 12 anos

Setenta. Emilia Silveira. Documentário, 96 min. Brasil. 2014.

Cineteatro São Luiz

MOSTRA O PRIMEIRO FILME A GENTE NUNCA ESQUECE

Às 14h30, classificação indicativa: livre

Os Maluvidos. Josenildo Nascimento e Gislandia Barros. Ficção. 73'. Ceará. 2022

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM

Às 18h, classificação indicativa: livre

Aquela mulher. Marina Erlanger e Cristina Lago. Ficção. 14’. Rio de Janeiro. 2023

Dinho. Léo Tabosa. Ficção. 20’. Pernambuco. 2023.

As Miçangas. Rafaela Camelo e Emanuel Lavor. Ficção. 18’. Distrito Federal. 2023.

Lapso. João Herberh. Ficção. 13’. Alagoas. 2023.

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

Às 19 horas, classificação indicativa: Livre

Ahora a luz cae vertical / Agora a luz cai vertical. Efthymia Zymvragaki. Ficção. 85’. Espanha/Alemanha/Itália/Holanda. 2022.