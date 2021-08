Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morre aos 80 anos

O baterista do Rolling Stones, Charlie Watts, morreu aos 80 anos. A informação foi confirmada por Bernard Doherty, agente do músico, em comunicado para a imprensa britânica, nesta terça-feira (24).

"Com grande tristeza anunciamos a morte do nosso querido Charlie Watts", afirmou seu agente em um comunicado, acrescentando que "ele morreu tranquilamente em um hospital de Londres hoje mesmo, cercado pela sua família".

Watts foi submetido a um procedimento cirúrgico no último dia 5 de agosto. O agente chegou a declarar que a cirurgia do músico havia sido "completamente bem-sucedida". Ainda assim, ele ficaria de fora da turnê da banda, prevista para começar no próximo dia 26 de setembro.