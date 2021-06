Charlie Brown Jr terá álbum ao vivo lançado com gravações inéditas

Quem nunca assistiu a uma apresentação ao vivo da banda Charlie Brown Jr comandada pelo vocalista Chorão (1970-2013) terá uma nova oportunidade. Em breve, será lançado o registro de uma apresentação feita em 2011.

No show, realizado no dia 19 de março daquele ano no Citibank Hall, em São Paulo, em 100 minutos o grupo apresentou o projeto "Chegou Quem Faltava" para um público de mais de 3 mil pessoas.

"Os fãs merecem esse presente", afirma Xande, filho de Chorão, que é um dos responsáveis pelo lançamento. "Fiquei impressionado com a qualidade das imagens e do som, foi uma gravação pioneira para a época em termos de tecnologia."

O primeiro single, "Só os Loucos Sabem", entrou nos serviços de streaming na sexta-feira (4). No próximo dia 18, entrará no ar o resto do Volume 1, que ao todo tem dez faixas. Já o Volume 2 está previsto para o dia 2 de julho.

Dia Mundial do Rock

No dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, estreia a versão completa, com 29 faixas ao todo. Por fim, no dia 30 de julho, o público vai ter acesso à Versão do Chorão, com material bônus e as interações do vocalista com o público.

A formação da banda na apresentação conta com Thiago Castanho (guitarra), Heitor Gomes (baixo) e Bruno Graveto (bateria). "O Graveto está com um sangue nos olhos nesse show que eu nunca tinha visto nele, destrói a bateria!", diz Xande.

Entre os diversos hits estão músicas como "Gimme o Anel", "Rockstar" (em versão inédita), "Me Encontra", "Te Levar Daqui", "Zóio de Lula", "O Coro Vai Comê" e "Papo Reto", entre muitas outras.