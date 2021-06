Cearense Stênio Gardel fala sobre livro de estreia em evento que celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+

Raimundo se apaixona por Cícero e ambos passam a nutrir um amor secreto. São jovens e residem no campo, onde as difíceis condições andam lado a lado com o preconceito e o machismo. Não à toa, por força do jugo social, o casal se separa, não sem antes Cícero escrever uma carta para Raimundo. Este, aos 71 anos de idade e analfabeto, decide aprender a ler para acessar o conteúdo do texto, guardado por meio século. Colocar as sentenças para fora “porque dentro elas alvoroçavam a cabeça, engasgavam a goela”.

É a partir do mergulho nesse rico percurso empreendido pelo protagonista de "A palavra que resta" – romance de estreia do escritor cearense Stênio Gardel – que o lançamento do novo programa da Biblioteca Pública do Estado do Ceará (BECE), "Travessias Literárias", acontece nesta sexta-feira (25).

O encontro virtual inicia às 19h, com transmissão pelo canal do YouTube do equipamento. A mediação fica por conta de Fernanda Meireles, escritora, artista visual, educadora e coordenadora da Ação Cultural e Educativa da Biblioteca Pública Estadual.

Capitaneada pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), Instituto Dragão do Mar e Rede de Equipamentos, a atividade integra a programação de celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, festejado na próxima segunda-feira (28). Na transmissão ao vivo, Stênio Gardel comentará sobre os principais assuntos que compõem a obra de sua autoria – lançada no último mês de abril pela editora Companhia das Letras e, desde a data, aclamada por público e crítica.

A nova faixa de programação da BECE, inclusive, almeja jogar luz exatamente sobre livros cujas ressonâncias ultrapassam o lugar comum, alimentando pertinentes reflexões e debates. Uma ação cuja ênfase é revisitar variados títulos, fomentando múltiplos olhares no público por meio da literatura.

Relato plural

Dividido em quatro partes, “A palavra que resta” tem boa parte de sua breve história narrada pelo próprio Raimundo, enquanto ele não sabe ler ou está no processo de aprendizagem. É o que explica a forte presença da oralidade na trama, um fator que permite uma aproximação ainda maior com o protagonista.

À medida que as páginas avançam, outras figuras despontam no front, para além de Raimundo e Cícero. Deparamo-nos com Damião, Caetana, Marcinha, Alex, Creide e Suzzanný. Esta, inclusive, é uma das criações mais interessantes de Stênio, uma travesti que, em dado instante, conhece Raimundo e passa a ser sua amiga, dividindo com ele algumas das passagens mais profundas do livro.

Legenda: Capa do livro "A palavra que resta", de Stênio Gardel: trama sobre amor, identidade, aceitação e as tantas violências e exclusões sociais Foto: Divulgação

Versando sobre amor, identidade, aceitação, as tantas violências e exclusões sociais, além de se constituir como um retrato do Brasil profundo – distante das capitais e, mesmo quando no contexto urbano, atento às margens – o romance também é engenhosamente costurado por meio de um olhar tão terno quanto doloroso, que não se limita a categorizações.

Foge, assim, da tarja de “literatura gay” ou “romance de nicho” porque penetra na essência dos seres, beneficiado ainda por uma esmerada arquitetura linguística. Por entre curtos capítulos, Stênio – natural do município de Limoeiro do Norte, interior cearense – preenche as linhas de força e ternura ao tecer uma prosa poética capaz de evocar várias imagens – a carta, os corpos, o rio, a cruz, o cinema, o ir e o voltar.

A história, vale sublinhar, nasceu durante os Ateliês Narrativos promovidos pela escritora Socorro Acioli, colunista do Diário do Nordeste.

Serviço

Programa “Travessias Literárias”, com a participação de Stênio Gardel, autor do livro “A Palavra que Resta”

Nesta sexta-feira (25), às 19h, no canal do YouTube da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE). Mediação: Fernanda Meireles

