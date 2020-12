Cearense Silvero Pereira participa de programa de Porchat nesta quinta (10)

Quem participa do 'Que História É Essa, Porchat?' sempre se diverte com as histórias dos colegas e da plateia, mas Preta Gil, Silvero Pereira e Welder Rodrigues formam um dos trios mais empolgados que passaram pela atração. Preta Gil conta que nunca se divertiu tanto em um programa de TV.

"Quem escalou eu, Silvero e Welder para estarmos juntos merece um prêmio, foi hilário, especialmente a parte do bar. O Porchat costuma dizer que esse é o programa mais maluco de todas as temporadas, então dá pra ter uma ideia da bagunça. Vou rir tudo outra vez”, diz a cantora, que contou situações inusitadas que viveu para estar perto da banda Menudo nos anos 1980.

Silvero Pereira se surpreendeu com a intensa repercussão de sua história após a exibição do programa. Ele escolheu contar sobre sua infância humilde, quando sonhava ter uma emissora de TV e imitava apresentadores e personagens de novelas.

"Quando fui convidado achei que não fazia o perfil do programa porque não considerava minhas histórias interessantes ou divertidas. Mas foi um estouro de repercussão e até hoje recebo vídeos e comentários de gente que assistiu. As pessoas ficam muito curiosas para saberem se eu reencontrei meu amigo de infância e muitos falam que gostariam de ver mais do 'Silvershow' que eu fazia quando criança", revela o ator.

Já Welder Rodrigues relembrou situações vividas após um porre de tequila e levou ao programa uma garrafa da bebida para tomar com os colegas, tornando o clima ainda mais animado.

"Não conhecia a Preta e o Silvero, foi demais estar com eles. Eu não gosto de tequila justamente porque todas as vezes que tomei tive problemas e a brincadeira foi levar a bebida para fazer as pazes. O Fábio é um amigo com quem já saí para beber várias vezes e selecionamos uma das histórias mais engraçadas que vivemos juntos para contar no programa", explica o humorista.

‘Que História É Essa, Porchat?’ vai ao ar nesta quinta-feira, logo após o ‘The Voice Brasil’.

