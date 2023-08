Ceará mapeia escritoras locais: saiba como participar

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) lança campanha para promover o 'Mapeamento das Mulheres Escritoras Cearenses'. Na próxima terça-feira (8), segundo a Pasta, acontecerá uma live para divulgar a ação, em parceria com o coletivo Mulherio das Letras Ceará.

O foco da ação é "promover a sensibilização para o cadastro no Mapa Cultural do Ceará", conforme a Secult. A live será transmitida a partir das 16h, no canal do YouTube da Secretaria. O mapeamento se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2023.

"É uma oportunidade para que as mulheres escritoras integrem essa rede de escritoras do Ceará. Ao se cadastrarem no Mapa Cultural do Ceará, essas informações servirão para nortear as políticas públicas relacionadas ao livro e à produção literária feminina", disse a Secult.

8 escritoras cearenses contemporâneas para você conhecer

O Diário do Nordeste preparou uma lista com escritoras cearenses contemporâneas para você conhecer. Há abordagens de literatura para todos os gostos, poemas, poesias, romances, cartas, além de obras voltadas ao público infantil, infantojuvenil e adulto.

Veja quem são elas: Mônica Mota, Rosa Moreira, Erilene Firmino, Carla de Paiva, Dauana Vale, Lorena Portela, Socorro Acioli e Tércia Montenegro.