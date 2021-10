Carla Diaz rebate piada polêmica compartilhada por colega de elenco

A atriz Carla Diaz desaprovou e rebateu uma brincadeira compartilhada pelo seu colega de elenco Leo Bittencourt. Nesta sexta-feira (1º), o ator repostou no twitter uma montagem do poster do filme que os dois fizeram juntos com o título mudado para 'Topa Tudo por Buceta'.

Em resposta, Carla, que protagoniza os filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais ao lado de Leo, afirmou em seu perfil que se sentiu "muito desrespeitada como mulher e profissional".

A polêmica dividiu opinião dos fãs. Alguns avaliaram a reação da atriz como exagerada, já que a montagem falava do filme e não da atriz.

Após críticas, Diaz repostou post de uma seguidora argumentando que o teor da piada fere a todas as mulheres.

Leo chegou a rebater, afirmando que "se eu não puder usar meu Twitter, pelo menos por aqui extravasar as leseiras que eu vejo/penso, vou explodir. Conto com esse público seleto aqui".

Mais tarde, o ator deletou as postagens envolvendo a polêmica e fez um novo pronunciamento pedindo desculpas e afirmando não imaginar que o conteúdo pudesse ser ofensivo.

"Triste de verdade com o rumo que isso tomou. Mais uma vez, desculpas", escreveu.

Leo também ressaltou que precisa "aprender a lidar com a responsabilidade de ter mais exposição".

Os defensores de Carla fizeram o debate entrar na lista dos assuntos mais comentados na rede social com a tag 'TE AMMOS CARLADIAZ'.

A ex-BBB encerrou a polêmica lembrando que é preciso tomar cuidado com o que se posta e compartilha e que não existe lado certo e errado.